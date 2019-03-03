Владимир Путин встретился со спортсменами в Деревне зимней Универсиады-2019

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 марта, в Красноярске Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Деревню XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, где пообщался со спортсменами российской делегации.

В ходе беседы глава государства отметил, в частности, беспрецедентный по массовости характер стартовавшей в Красноярске зимней Универсиады-2019 и важность развития спортивного движения в регионах.

«Всех вас поздравляю с началом Универсиады! Надеюсь, что она будет для вас успешной, удачной, – сказал Владимир Путин спортсменам. – Универсиада точно побьёт рекорд по массовости. Мы сейчас с Министром спорта [Павлом Колобковым] говорили: сопоставимо даже по количеству участников с зимними Олимпийскими играми – три тысячи человек».

«58 стран – представительство очень большое, поэтому любая победа на этой Универсиаде будет очень престижной, – продолжил Президент России. – Я очень рассчитываю, что для вас это будет начало спортивной карьеры, вы ещё добьётесь ярких результатов и ярких побед, которыми и вы, и все мы будем гордиться. Я желаю вам успехов!».

Перед встречей со спортсменами Владимир Путин посетил Главный операционный центр Универсиады, расположенный в Сибирском федеральном университете, где в настоящее находится Деревня зимней Универсиады-2019.

Церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады состоялась в Красноярске 2 марта. Участниками соревнований стали три тысячи спортсменов из 58 стран. Они разыграют 76 комплектов наград в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, кёрлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурном катании на коньках, фристайлу, хоккею, конькобежному спорту (шорт-треку), а также спортивному ориентированию (на лыжах) и хоккею с мячом.

Соревнования завершатся 12 марта.

С использованием информации и фото kremlin.ru

Пресс-служба Минспорта России

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