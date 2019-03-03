В. Матвиенко: Разрешить искусственно созданный кризис в Венесуэле можно только путем инклюзивного национального диалога

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с Исполнительным вице-президентом Венесуэлы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес. В беседе принял участие председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Выступаем против вмешательства извне в дела суверенных государств

«Россия поддерживает народ и законно избранное правительство Венесуэлы в борьбе за независимость своей страны. Выступаем против вмешательства извне в дела суверенных государств. Разрешить искусственно созданный кризис в Венесуэле можно только путем налаживания инклюзивного национального диалога», — сказала Валентина Матвиенко.

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Она приветствовала неоднократно высказывавшуюся Президентом Венесуэлы позицию о том, что руководство этой страны готово к такому диалогу.

Валентина Матвиенко проинформировала Делси Родригес о принятом Советом Федерации Заявлении в связи с ситуацией вокруг Боливарианской Республики Венесуэла, в котором российские сенаторы призвали зарубежных парламентариев осудить призывы к свержению законной власти в этой стране. Текст документа с переводом на испанский язык был передан Делси Родригес.

Председатель СФ заверила, что Россия будет и далее помогать властям Венесуэлы в решении социально-экономических проблем, в том числе через оказание легитимного гуманитарного содействия.

В этой связи Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость наращивания двустороннего экономического сотрудничества.

«К очередному заседанию Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, которая запланирована на начало апреля этого года в Москве необходимо подготовить конкретные соглашения», — сказала Валентина Матвиенко.

«Просили бы рассмотреть возможность включения в программу сотрудничества региональный аспект. Это дает хороший эффект», — отметила Председатель СФ.

Она предложила направить в Россию представителей семи промышленных регионов Венесуэлы с тем, чтобы провести предметные переговоры для реализации проектов. «В Совете Федерации готовы оказать им содействие и организационно обеспечить двустороннее взаимодействие».

Делси Родригес поблагодарила за поддержку народа Венесуэлы. Она проинформировала о развитии внутриполитической ситуации, рассказала о проводимой работе по стабилизации социально-экономического положения в стране и выразила озабоченность тем, что оппозиция последовательно отвергает возможность диалога, следуя прямым указаниям Запада.

По словам Делси Родригес, в Венесуэле намерены всячески укреплять связи с Российской Федерацией, в сфере энергетики, в области торговли и финансов. «Это будет способствовать появлению новых механизмов сотрудничества. Видим в этом огромный потенциал для совместной работы».

Валентина Матвиенко и Делси Родригес условились продолжать диалог.

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