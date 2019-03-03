Дарья Шмелёва — обладательница бронзовой медали Чемпионата мира по велоспорту на треке в кейрине

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 марта, в Прушкове (Польша) завершился Чемпионат мира по велоспорту на треке. В заключительный день соревнований россиянка Дарья Шмелёва выиграла «бронзу» в кейрине. Победила Лэй Вайси из Гонконга, второе место заняла австралийка Каарле МакКалох.

Для Дарьи Шмелёвой эта медаль стала третьей на нынешнем Чемпионате, ранее она завоевала «золото» в гите и «серебро» в командном спринте месте с Анастасией Войновой. Кроме того, бронзовая награда на счету Александра Шарапова, Дениса Дмитриева и Павла Якушевского в командном спринте.

Говоря об итогах своего выступления, Дарья Шмелёва отметила: «Гит я проехала как никогда раньше. Этот вид показывает твою готовность, он мне нравится, и я продолжу в нём выступать. В кейрине до этого у меня медалей на чемпионатах мира не было, так что эта медаль, пожалуй, действительно особенная».

В общекомандном зачёте сборная России с четырьмя медалями заняла седьмое место. Первенствовали голландцы (6-4-1), немного им уступили австралийцы (6-3-1), тройку лидеров замкнули представители Гонконга (2-0-0).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с наградами Чемпионата мира в Польше и желает удачи и новых ярких побед!

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Пресс-служба Минспорта России

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