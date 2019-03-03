Source: Russia – Council of the Federation

В Новокузнецке завершился Международный форум, посвященный роли женщин в развитии промышленных регионов.

Международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке завершил свою работу. Мероприятие прошло при участии Совета Федерации, администрации Кемеровской области и Министерства промышленности и торговли РФ. Участниками стали женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества.

На итоговом заседании заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что программа Форума была очень насыщенной и соответствовала современной федеральной и международной повестке, а также стратегическим задачам, поставленным Президентом России в майском указе, национальных проектах и Послании Федеральному Собранию.

На двадцати площадках Форума приняли участие представители пятнадцати государств и половины субъектов Российской Федерации

«Впервые женский Форум проходил в Сибири», — констатировала сенатор. «На двадцати площадках Форума приняли участие представители пятнадцати государств и половины субъектов Российской Федерации. А онлайн-трансляции на сайтах и телеканалах посмотрели, по предварительным данным, около 730 тысяч человек».

По словам вице-спикера СФ, основные площадки Форума были посвящены таким важным вопросам, как роль женщин в промышленном развитии территорий, продвижение предпринимательства и инноваций, улучшение городских пространств, развитие институтов гражданского общества, международное сотрудничество.

Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Галина Карелова

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

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Елена Бибикова

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Галина Карелова посетила Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат

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Галина Карелова посетила Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат

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Галина Карелова посетила Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат

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Галина Карелова посетила Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат

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Галина Карелова посетила Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат

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Галина Карелова посетила Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат

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Галина Карелова посетила Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат

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Сибирский открытый детский форум

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Галина Карелова обратила внимание, что в ходе работы Форума состоялось расширенное заседание Совета женщин при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Кроме этого, проинформировала вице-спикер СФ, в рамках мероприятия прошла Международная экспертная сессия стран БРИКС. «Представители всех государств, входящих в эту организацию — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика – были участниками Форума», — подчеркнула она.

Как сообщила заместитель Министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова, на площадках Форума уделено внимание конкретным проектам, было подписано несколько важных соглашений. В частности, Министерство подписало Соглашение с Фондом развития городов о развитии в моногородах народно-художественных промыслов.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова ЛаховаЕкатерина Филипповнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области рассказала о важной теме, которая активно обсуждалась в рамках мероприятия – сохранение здоровья работающих женщин в промышленных регионах. Сенатор сообщила, что для участников был проведен мастер-класс в уникальном производственно-оздоровительном Центре «Василиса». Тема здоровья женщин – одна из важнейших, так как без этого не решить проблемы демографии в стране, подчеркнула сенатор.

Подобные форумы дают импульс вовлечения женщин во многие процессы

По мнению Екатерины Лаховой, подобные форумы дают импульс вовлечения женщин во многие процессы, в том числе экономические, финансовые. Сенатор выразила уверенность, что такие мероприятия надо проводить в каждом регионе и подключать гражданское общество к решению существующих проблем.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ЦивилевСергей ЕвгеньевичГубернатор Кемеровской области отметил важность проведения Форума для региона. По его словам, по всем предложениям, которые поступили в ходе дискуссий, будет создана дорожная карта и план мероприятий.

На пленарном заседании было высказано предложение – сделать Форум на Кузбассе регулярным. «Мы будем предлагать и инициировать его проведение через три года в 2021 году. Это символично совпадает с празднованием 300-летия Кузбасса», — сказала организатор форума, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева.

Во второй день Форума на разных площадках его участники обсудили особенности благотворительности в регионах, вопросы сохранения экологии и развития профориентации, женский вклад в появление инициатив в сфере культуры.

Перед началом завершающего пленарного заседания Галина Карелова, сенаторы – Екатерина Лахова, Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Ольга Старостина СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа и руководители региона приняли участие в открытии Сибирского чемпионата по ментальной арифметике.

Также в рамках Форума прошли мастер-классы по сохранению женского здоровья, две экспертных сессии – «Задачи образования и профориентации в условиях новых вызовов современности» и «Экологическая ситуация в российских регионах».

Кроме того, участники мероприятия посетили открытые дискуссии «Бизнес и благотворительность: региональный аспект», «Продвижение инициатив в сфере культуры в регионах. Женский взгляд» и «Роль женщин в развитии физической культуры и спорта», а также два мастер-класса в рамках темы «Сохранение здоровья работающих женщин в промышленных регионах».

Помимо официальных мероприятий для участников Форума была организована интересная культурная программа.

В работе Форума приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт, ГехтИрина Альфредовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова и Ольга Старостина, член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева. ЛебедеваТатьяна Романовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области

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