Российский лыжник Александр Большунов — серебряный призёр Чемпионата мира в масс-старте на 50 км

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 марта, в Зефельде (Австрия) завершился Чемпионат мира по лыжным видам спорта. В заключительный соревновательный день были разыграны медали в мужском лыжном масс-старте не 50 км.

Россиянин Александр Большунов завоевал «серебро», уступив Хансу Кристеру Холунду из Норвегии 27,8 секунды. Победитель гонки преодолел дистанцию за 1 час 49 минут 59,3 секунды. Третьим финишировал ещё один норвежец Шур Рёте (+57,8). Россиянин Алексей Мельниченко занял 13-е место (+1.10,8), Евгений Белов — 25-е (+2.07,7), Денис Спицов — 28-е (+2.18,8).

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказа в интервью РИА Новости: «Для меня вера в успех заканчивается только после финиша. Я и спортсменам своим всё время говорю, что никогда нельзя до финиша заканчивать гонку. Саня (Большунов) для меня на этом Чемпионате — абсолютный герой. Это человек, который всегда готов бегать и тренируется ради этого».

Для четырёхкратного призёра Олимпийских зимних игр в Пхёнчхане Александра Большунова эта серебряная медаль стала четвёртой на Чемпионате мира в Австрии, ранее он становился вторым в скиатлоне, командном спринте вместе с Глебом Ретивых и эстафете с Андреем Ларьковым, Александром Бессмертных и Сергеем Устюговым.

Также одна серебряная медаль в активе Александра Бессмертных (в гонке на 15 км классическим стилем). Бронзовые медали взяли Глеб Ретивых (спринт), Наталья Непряева (скиатлон), а также женская команда в эстафете в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой.

Помимо лыжных гонок на Чемпионате мира в Австрии были разыграны медали в лыжном двоеборье и прыжках на лыжах с трамплина — в этих двух видах спорта россияне остались без наград.

В общекомандном зачёте Чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России усилиями лыжников заняла пятое место с пятью серебряными и тремя бронзовыми медалями. Уверенно первенствовали норвежцы (13-5-7), вторыми стали немцы (6-3-0), третьими — шведы (2-2-1), четвёртыми — поляки (1-1-0). По общему количеству наград лидер — сборная Норвегии (25), по девять медалей у представителей Германии и Австрии, у российских спортсменов — восемь наград.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет сборную России по лыжным гонкам с завоеванием медалей на Чемпионате мира в Австрии и желает больших успехов и долгожданных побед в дальнейшем!

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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