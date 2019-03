French News: BMW Motorsport News – Numéro 06/2019.

Source: BMW GroupOb au DTM, au championnat FIA World Endurance, au championnat IMSA WeatherTech SportsCar, au championnat ABB FIA Formula E ou dans de nombreuses autres séries de courses: semaine après semaine, les équipes et les pilotes BMW se disputent des points, des victoires et des titres. En dehors du circuit, les membres de la grande famille BMW Motorsport font les gros titres dans le monde entier. Avec “BMW Motorsport News”, nous résumons les événements de manière compacte et informative. Donc, vous restez toujours à jour.

WEC / Formule E: la condition physique au centre des préoccupations.Après que les pilotes BMW DTM eurent déjà suivi un programme complet de formation à Viareggio (ITA) la semaine dernière, les pilotes BMW du Championnat du monde d’endurance FIA ​​(FIA WEC) ) et le Championnat ABB FIA de Formule E ensemble à leur condition physique. Pour être parfaitement préparé aux tâches à venir et à la saison chaude de la saison avec la BMW M8 GTE et la BMW iFE.18, Tom Blomqvist (GBR), António Félix da Costa (POR), Jesse Krohn (FIN), Alexander Sims (GBR) et Martin Tomczyk (GER) dans leur combinaison contre les vêtements d’entraînement. Sous la direction du médecin de l’équipe, Riccardo Ceccarelli (ITA), et de son équipe de Formula Medicine, les coureurs ont travaillé pour améliorer leurs performances physiques et mentales.

Le programme comprenait des séances d’entraînement cardio et musculaire sur divers appareils, ainsi que des exercices de réaction et de concentration. De plus, les pilotes ont reçu de précieux conseils pour se préparer aux autres courses de la saison. “La semaine de fitness a été très amusante et je pense que c’est au premier plan à côté du sport”, a déclaré Tomczyk. “Il est important que nous, les pilotes, passions du temps en dehors d’un week-end de course. Cela se soude ensemble. Surtout en termes d’entraînement mental, les possibilités ici sont énormes. La chose principale ici est de maintenir la paix absolue même dans des situations stressantes sur la piste. Comme toujours, l’équipe de Formula Medicine a fait un excellent travail, nous mettant de bonne humeur pour la saison chaude. “

Félix da Costa ajoute: “En tant que pilote de course, je voyage beaucoup. Il est difficile de passer du temps en entraînement concentré pendant plusieurs jours. C’est pourquoi le camp d’entraînement annuel est important pour moi. Ici, je peux me réorganiser et me concentrer à nouveau sur la conscience de mon corps. Après un an, nous effectuons une auto-vérification cette semaine pour savoir quel est notre niveau de forme. Et je sens que nous avons fait un autre pas en avant. “

Pour Sims et Félix da Costa, le week-end prochain à Hong Kong, le E-Prix est déjà la prochaine utilisation en Formule E du programme. Le 13 mars, la “Super Saison” de la FIA WEC avec les 1000 miles de Sebring (USA) est de nouveau sur les rails.

Blancpain GT World Challenge America: La grande équipe BMW à l’ouverture de la saison à Austin. Les fans de BMW présents sur le “Circuit of the Americas” (États-Unis) ont vécu un week-end de compétition riche en actions avec de nombreux modèles de la gamme de produits sport de BMW M Motorsport. Dans le cadre du Blancpain GT World Challenge America, les trois séries de courses Pirelli GT4 America et TC America ont été réunies pour le prélude à la nouvelle saison. Au total, 25 voitures de course BMW étaient inscrites à l’événement. En plus de la BMW M6 GT3, les spectateurs ont également pu admirer la BMW M4 GT4, la BMW M240i Racing et la BMW M235i Racing sur la piste. Surtout le début dans le TC America était très spectaculaire. Johan Schwartz (DNK) dans la BMW M235i Racing de Rooster Hall Racing et Toby Grahovec (États-Unis) dans la BMW M240i Racing de Classic BMW ont livré un duel passionnant dans le dernier tour. Schwartz a gardé une avance de 0,520 seconde. Grahovec a parfaitement réussi la double victoire des équipes BMW lors de la première course de la saison. Les représentants de BMW les mieux classés au classement général après avoir piloté l’un des Pirelli GT4 America étaient Justin Raphael (États-Unis) et Stevan McAleer (SCO) dans la BMW M4 GT4 de Classic BMW à la dixième place. Lors de la première course du Blancpain GT World Challenge America, Henry Schmitt et Gregory Liefooghe (les deux États-Unis) ont terminé douzième au classement général de la BMW M6 GT3 de Stephen Cameron Racing. Les autres courses n’étaient pas terminées à la date limite.

Century Motorsport continue d’accroître son engagement envers GT3, qui utilisera une autre BMW M6 GT3 lors de la prochaine saison du championnat britannique GT. Déjà en décembre 2018, l’équipe de Fenny Compton (GBR) avait annoncé l’entrée dans la catégorie GT3 du British GT Championship avec la BMW M6 GT3. Avec la victoire du pilote et du titre par équipe en 2018 dans la catégorie GT4, Century Motorsport renforce son engagement dans la série de courses. Outre les deux BMW M6 GT3, l’équipe présentera également la BMW M4 GT4 lors de la saison 2019. Pour le nouveau projet GT3, Century Motorsport, les couples de pilotes sont déjà fixés. Le champion 2018 GT4, Jack Mitchell (GBR) alternera avec Adrian Willmott (GBR). La deuxième voiture de course est partagée par Ben Green et Dominic Paul (tous deux GBR). Le coup d’envoi de la nouvelle saison du British GT Championship aura lieu du 20 au 22 avril à Oulton Park (GBR). Le lundi de Pâques, deux courses d’une heure auront lieu.

