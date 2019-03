French News: Daria Shmelyova – médaillée de bronze aux Championnats du monde de cyclisme sur piste de keirin

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 3 mars, le Championnat du monde de cyclisme sur piste s’est terminé à Pruszkow (Pologne). Le dernier jour de la compétition, la Russe Daria Shmelyova a remporté la médaille de bronze au keirin. Lei Weissi, de Hong Kong, a gagné. L’Australien Kaarle MakKaloh a pris la deuxième place.

Pour Daria Shmeleva, cette médaille est devenue la troisième du championnat actuel. Elle avait auparavant remporté l’or au gita et l’argent au sprint par équipe avec Anastasia Voinova. En outre, le bronze pour le compte d’Alexander Sharapov, Denis Dmitriev et Pavel Yakushevsky dans le sprint par équipe.

En parlant des résultats de son discours, Daria Shmelyova a déclaré: «J’ai voyagé comme jamais auparavant. Ce point de vue montre votre volonté, je l’aime bien et je continuerai à en parler. Avant cela, je n’avais aucune médaille aux championnats du monde de keirin, donc cette médaille est probablement très spéciale. ”

Dans l’épreuve par équipe, l’équipe russe avec quatre médailles se classait septième. Les Néerlandais ont pris la tête (6-4-1), les Australiens leur ont concédé un peu (6-3-1), les représentants de Hong Kong (2-0-0) ont fermé le top trois.

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes et leurs entraîneurs pour les récompenses du Championnat du monde en Pologne et souhaite bonne chance et de nouvelles victoires éclatantes!

