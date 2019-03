French News: Le champion olympique d’aviron Kraft Schepke a 85 ans

Source: DOSBKraft Schepke, champion olympique d’aviron à la huitième place aux Jeux olympiques d’été de Rome en 1960, a terminé le dimanche 3 mars ses 85 ans.

Kraft Schepke appartenait alors à l’occupation du légendaire Allemagne Achter, qui, sous la direction de l’entraîneur tout aussi légendaire de Ratzeburger, Adam Adam (1912-1976), a pour la première fois interrompu la longue série de victoires des États-Unis, qui a remporté la médaille olympique huit fois de suite à partir de 1920. a. Le navire amiral de la Fédération allemande d’aviron a également réussi, le 3 septembre 1960, avec Kraft Schepke dans le bateau sur le lac d’Albano pour la première fois qu’un bateau à une distance olympique de moins de six mètres était inférieur à six minutes (exactement 5:57). : 18 minutes) Kraft Schepke est né en tant que troisième des six enfants à Königsberg (aujourd’hui Kaliningrad, en Russie). Après la Seconde Guerre mondiale, la famille s’installa dans le Schleswig-Holstein, où Kraft Schepke obtint son diplôme de la Christian-Albrechts-University Kiel et étudia les sciences économiques et les sports (alors qu’il était encore nominalement en éducation physique). Il avait déjà découvert sa passion pour l’aviron à l’école et avec son frère Frank (1935-2017), également impliqué dans la victoire olympique à Rome. Dès 1959, Kraft Schepke débuta sa carrière comme attaché de presse dans l’économie avant de rejoindre les organisations sportives en 1980. Il était huitième champion d’Europe et champion d’Europe d’Europe des deux frères Schepke. changé en administration sportive et autres en tant que directeur général du Landessportbund (LSB) Niedersachsen à Hanovre. Après le virage à partir de 1991, il a été premier chef de département des sports au ministère des Affaires sociales de Saxe-Anhalt, puis directeur général de la LSB Mecklenburg-Vorpommern: “Kraft Schepke était un collègue très loyal et très engagé, qui plus tard dans le cadre de notre partenariat avec l’est-allemand Landessportbünden Le chroniqueur de longue date du DOSB-PRESSE, Fritz Mevert (né en 1936), était alors directeur général du LSB Niedersachsen et initiateur de ces partenariats avec les États de Saxe-Anhalt et Mecklenburg-Vorpommern. Kraft Schepke a maintenant reçu un rare honneur: exactement après la victoire olympique à Rome, il a reçu un message de son ancien concurrent américain Peter G. Bos de Boston (Massachusetts), puis la chemise de gouverne de direction originale, qu’il a ensuite La veste américaine avait changé. Bos avait retrouvé la chemise à la maison et avait ressenti le besoin de la rendre à son propriétaire initial. Cela s’est produit plus tard à la maison de retraite du couple Schepke à Laboe, dans le district de Plön, où Kraft vit maintenant avec son épouse Jutta. Depuis lors, l’amitié spéciale entre Bos et Schepke concernant l’aviron germano-américain a perduré (même par courrier électronique). Même à 85 ans, le jubilé de Schepke est fidèle au sport à plusieurs égards – que ce soit dans la communauté des athlètes olympiques allemands (GdO) ou dans l’acceptation du badge sportif allemand, etc. etc. (Source: DOSB-Presse, numéro 9-10)

