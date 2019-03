French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki au Intel Extreme Masters 2019

Source: Président de la Pologne en polonais

La plus ancienne ligue de sport électronique active au monde, Intel Extreme Masters, a été créée en 2007. Depuis 2014, la finale de la Coupe du monde de jeux informatiques se déroule à Katowice, où se tiennent chaque année environ 500 joueurs de calibre mondial. organisateurs et participants à la finale du tournoi, où il pouvait regarder et admirer de jeunes passionnés, mais aussi d’excellents producteurs. Il a souligné que cette industrie tire l’économie polonaise et est une impulsion pour créer de tout nouveaux services et produits. ” Il a ajouté que “dans ce secteur de l’économie, nous ne sommes pas seulement visibles sur la carte du monde, mais nous sommes parmi les meilleurs. Pour résumer le Premier ministre, Mateusz Morawiecki a déclaré que de tels événements montrent comment on peut combiner sport, divertissement et culture et économie.

MIL OSI