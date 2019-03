French News: Le programme du Forum international des femmes correspond au programme fédéral et international moderne – G. Karelova

Source: Russie – Conseil de la fédération

À Novokouznetsk, le Forum international consacré au rôle des femmes dans le développement des régions industrielles a été achevé.

Le Forum international des femmes “Le rôle des femmes dans le développement des régions industrielles” à Novokouznetsk a achevé ses travaux. L’événement s’est déroulé avec la participation du Conseil de la fédération, de l’administration de la région de Kemerovo et du ministère de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie. Parmi les participants figuraient des femmes parlementaires, des représentants des autorités exécutives, des organisations internationales, des milieux d’affaires et le monde scientifique. et l’agenda international, ainsi que les objectifs stratégiques fixés par le président de la Russie dans Mays décret, projets nationaux et message à l’Assemblée fédérale.

Des représentants de quinze États et de la moitié des entités constitutives de la Fédération de Russie ont participé à vingt lieux du forum.

“Pour la première fois, le forum des femmes s’est tenu en Sibérie”, a déclaré la sénatrice. «Sur vingt sites du Forum, des représentants de quinze États et de la moitié des entités constitutives de la Fédération de Russie ont participé. Selon des données préliminaires, environ 730 000 personnes ont regardé la retransmission en ligne sur des sites Web et des chaînes de télévision. »Selon le vice-président du Conseil de la fédération, les principales plateformes du forum étaient consacrées à des questions aussi importantes que le rôle des femmes dans le développement industriel des territoires, la promotion de l’esprit d’entreprise et de l’innovation, l’amélioration espaces urbains, développement des institutions de la société civile, coopération internationale.

Galina Karelova a noté que le Conseil des femmes du Ministère de l’industrie et du commerce de la Fédération de Russie avait tenu une longue séance au cours de laquelle le Vice-président du Conseil de la fédération avait annoncé la tenue de la session internationale d’experts des pays du groupe BRICS. “Des représentants de tous les États membres de cette organisation – le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et la République sud-africaine – ont participé au forum”, a-t-elle déclaré. Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce de la Russie, Gulnaz Kadyrova, des projets spécifiques ont été abordés sur les sites du forum , plusieurs accords importants ont été signés. Ekaterina Lakhova Lakhova Yekaterina Filippov, représentante de l’organe gouvernemental législatif (représentant) de la région de Bryansk, a déclaré à un membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure, la politique régionale et la politique régionale. un sujet important qui a été activement discuté lors de l’événement – la préservation de la santé des travailleuses dans les régions industrielles. Le sénateur a indiqué qu’une classe de maître avait été organisée pour les participants à l’unique centre de production et de santé Vasilisa. La question de la santé des femmes est l’un des plus importants, car sans cela, les problèmes de démographie du pays ne peuvent être résolus, a souligné le sénateur.

Ces forums donnent une impulsion à la participation des femmes à de nombreux processus.

Selon Ekaterina Lakhova, de tels forums donnent une impulsion à la participation des femmes à de nombreux processus, notamment économiques et financiers. Le sénateur s’est dit confiant que de tels événements devraient se dérouler dans chaque région et la société civile devrait participer à la résolution des problèmes existants.Le gouverneur de Kuzbass, Sergei Tsivilev TsivilevSergey Evgenievich Le gouverneur de la région de Kemerovo a souligné l’importance de la tenue du forum pour la région. Selon lui, une feuille de route et un plan de mesures seront créés pour toutes les propositions reçues au cours des discussions.A la séance plénière, il a été proposé de rendre le forum de Kuzbass régulier. «Nous l’offrirons et l’initierons dans trois ans en 2021. Cela coïncide symboliquement avec la célébration du 300e anniversaire du Kuzbass “, a déclaré Anna Tsivileva, organisatrice du forum, présidente du conseil de la protection sociale de la région de Kemerovo. Lors de la deuxième journée du forum, les participants ont abordé les particularités de la philanthropie dans les régions, la préservation de l’environnement et le développement de l’orientation professionnelle. , contribution des femmes à l’émergence d’initiatives dans le domaine de la culture: Avant le début de la dernière séance plénière, Galina Karelova, sénateurs – Ekaterina Lahova, Elena Bibikova, BibikovaElen Olga Vasilyevna StarostinaOlga Valentinovna, représentante de l’organe exécutif du district autonome des Nenets et des dirigeants de la région, a assisté à l’inauguration du championnat d’arithmétique mentale sibérienne et à deux classes d’experts sur l’arithmétique sibérienne. – “Objectifs de l’éducation et de l’orientation professionnelle dans les conditions des nouveaux défis de la modernité” et “Situation écologique dans les régions russes ». En outre, les participants ont assisté aux discussions ouvertes« Entreprises et charité: l’aspect régional »,« Promotion des initiatives culturelles dans les régions. Point de vue des femmes »et« Le rôle des femmes dans le développement de la culture physique et du sport », ainsi que deux classes de maître sur le thème« Préserver la santé des travailleuses dans les régions industrielles ». Outre les manifestations officielles, un programme culturel intéressant a été organisé pour les participantes au forum. participation de Elena Bibikova, vice-présidente du Conseil de la fédération pour la politique sociale, Elena Bibikova, de Yelena Vasilyevna, représentante de l’organe exécutif du pouvoir de la région de Pskov, vice-présidente de la Commission C Irina Heht, Geht Irina Alfredov, représentante de la politique agraire et alimentaire et de la gestion de l’environnement, représentante de l’organe exécutif de la région de Tcheliabinsk, Elena Perminova, vice-présidente du comité du Conseil fédéral sur le budget et les marchés financiers, Elena Perminova; Elena Afanasyeva, Afanasyeva Elena Vladimirovna, la représentante de itelnogo autorité publique membres de la région d’Orenbourg du Conseil de la Fédération de la structure fédérale, la politique régionale, le gouvernement local et du Nord Catherine Lakhova et Olga Starostin, membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la politique sociale Tatyana Lebedeva. Lebedeva Tatiana Romanovna représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la région de Volgograd

