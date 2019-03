French News: Le skieur russe Alexander Bolsunov – médaillé d’argent du Championnat du Monde en départ groupé 50 km

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 3 mars, les Championnats du monde de ski ont pris fin à Seefeld (Autriche). Le dernier jour de la compétition, les médailles du départ groupé de ski masculin n’étaient pas de 50 km.

Le Russe Alexander Bolsunov a remporté la médaille d’argent, perdant 27,8 secondes contre le Norvégien Hans Krister Holund. Le vainqueur de la course a franchi la distance en 1 heure 49 minutes 59.3 secondes. Troisième a terminé un autre norvégien Chur Reuthe (+57,8). Le Russe Alexey Melnichenko a pris la 13ème place (+1.10.8), Evgeny Belov – le 25ème (+2.07.7), Denis Spitsov – le 28ème (+ 2.18.8).

Dans une interview accordée à RIA Novosti, Elena Vyalbe, présidente de la Fédération russe de ski, a déclaré: «Pour moi, la conviction du succès ne prend fin qu’après l’arrivée. Mes athlètes et moi-même disons tout le temps que vous ne pouvez jamais finir la course à fond. Sanya (Bolchounov) pour moi dans ce championnat est un héros absolu. C’est un homme qui est toujours prêt à courir et à s’entraîner pour cela. “

Pour Alexander Bolshunov, quatre fois médaillé aux Jeux olympiques d’hiver à Phenchen Khan, cet argent est devenu le quatrième aux Championnats du monde en Autriche.

Également une médaille d’argent dans l’actif d’Alexander Bessmertnykh (dans la course de 15 km dans le style classique). Les médailles de bronze ont été remportées par Gleb Retivykh (sprint), Natalya Nepryaeva (skathlon), ainsi que par l’équipe féminine du relais avec Yulia Belorukova, Anastasia Sedova, Anna Nechaevskaya et Natalya Nepryaeva.

En plus du ski aux Championnats du monde en Autriche, des médailles ont été remportées dans le biathlon et le saut à ski.

Dans l’épreuve par équipe des Championnats du monde de ski, l’équipe russe a pris la cinquième place avec cinq médailles d’argent et trois de bronze. Les Norvégiens ont certainement excellé (13-5-7), les Allemands étaient le deuxième (6-3-0), le troisième – les Suédois (2-2-1), le quatrième – le Polonais (1-1-0). Selon le nombre total de récompenses, le leader est l’équipe nationale de la Norvège (25), composée de neuf médailles, chacune représentant des représentants de l’Allemagne et de l’Autriche, et d’athlètes russes – huit récompenses.

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite l’équipe russe de ski de fond pour ses médailles aux championnats du monde en Autriche et leur souhaite de grands succès et des victoires attendues à l’avenir!

