French News: Négociation collective pour la fonction publique des pays: au total 8% de plus

03.03.2019Course de négociation pour la fonction publique des pays: au total 8 pour cent de plusDans le cycle de négociations collectives de 2019 avec la Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), une convention collective est en vigueur. Le 2 mars, les parties aux négociations se sont accordées sur un total de fonds supplémentaire de 8% (au moins 240 €), avec une durée de 33 mois pour la nouvelle convention collective.

Rassemblement des avertissements de danger des syndicats DGB lors de la ronde de négociations collectives 2019 dans la fonction publique des pays le 26 février 2019 sur la Bebelplatz à Berlin DGB

Les principaux points des résultats tarifaires du tour de tarifs 2019 pour le service public des pays (sauf Hessen):

Rétroactif au 1er janvier 2019: 3,2% (montant minimum compris 100 euros) À partir du 1er janvier 2020: 3,2% (montant minimum compris 90 euros) À partir du 1er janvier 2021: 1,4% (montant minimum 50 euros) Euro) Bsirske met l’accent sur la composante sociale. Le résultat des négociations tarifaires lors de la dernière ronde de négociations à Potsdam a été de 37 heures. “Qui parmi nous a jamais vu un collègue ou un collègue avec une formation de trois ans reçoit 380 euros de plus en un seul coup par mois. C’est spectaculaire “, a déclaré Frank Bsirske, président de United Services Union (ver.di) après sa graduation. En fait, les employés des Länder bénéficient d’augmentations de salaire s’élevant à 8%, soit au moins 240 € supplémentaires en trois étapes, pour une durée totale de 33 mois. Bsirske.Tepe: “Un pas important dans la direction d’un tableau parallèle” n’aurait pas abouti à un tel élément social “Comme un” diplôme approprié “a également appelé le syndicat Education et Science (GEW) le résultat tarifaire. “En s’accordant sur un ensemble complet dans plusieurs domaines complexes, les syndicats et les employeurs ont montré qu’ils avaient assumé leurs responsabilités sociopolitiques. Le résultat renforce l’attractivité de la fonction publique “, a déclaré Marlis Tepe, présidente de GEW. “L’indemnité d’ajustement pour les enseignants salariés augmente de 75 à 105 euros. C’est un pas important dans la direction d’une table parallèle – même si GEW aurait souhaité encore plus. “Malchow:” Résultat plus que satisfaisant “La convention collective était un” résultat plus que satisfaisant “, a déclaré le président du syndicat fédéral de la police. Oliver Malchow samedi soir à Potsdam. “Le diplôme a une forte composante sociale. Chaque employé recevra au moins 240 € de plus sur la durée. “PLUS D’INFORMATIONS

