French News: Rencontre avec les athlètes de l’Universiade d’hiver 2019

Source: Président de la Russie – Kremlin

Au cours de l’entretien, le chef de l’Etat a notamment souligné le caractère sans précédent de la XXIX universiade d’hiver, qui a débuté à Krasnoyarsk, et l’importance de développer le mouvement sportif dans les régions.Avant de rencontrer les athlètes, le président s’est rendu au principal centre opérationnel de l’université, situé à l’université fédérale sibérienne. images du village des Universiades et des lieux de toutes les compétitions. Des représentants de divers départements surveillent en temps réel les informations entrantes.L’Universiade d’hiver a lieu pour la première fois en Russie. Au total, 76 séries de médailles dans 11 sports seront jouées. Les XXIXes Jeux ont débuté le 2 et se termineront le 12 mars.

