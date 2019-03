French News: V. Matvienko: Il est possible de résoudre la crise créée artificiellement au Venezuela par le biais d’un dialogue national sans exclusive

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le président du Conseil de la fédération a rencontré le vice-président exécutif du Venezuela.

La présidente du Conseil de la fédération, Valentina Matvienko Matvienko, Valentina Ivanovna, représentante du pouvoir exécutif de la ville de Saint-Pétersbourg, a rencontré le vice-président exécutif de la République bolivarienne du Venezuela, Delsi Rodriguez. Le président du Comité des affaires étrangères du Conseil de la fédération, Konstantin Kosachev, a assisté à la conversation. Kosachev Konstantin Iosifovich représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Mari El

Nous nous opposons à toute ingérence extérieure dans les affaires d’États souverains.

«La Russie soutient le peuple et le gouvernement légitimement élu du Venezuela dans la lutte pour l’indépendance de son pays. Nous nous opposons à toute ingérence extérieure dans les affaires d’États souverains. La résolution de la crise créée artificiellement au Venezuela n’est possible que par l’établissement d’un dialogue national inclusif », a déclaré Valentina Matvienko.

Valentina Matvienko a informé Delsy Rodriguez de la déclaration adoptée par le Conseil de la fédération sur la situation autour de la République bolivarienne du Venezuela, dans laquelle les sénateurs russes ont appelé les parlementaires étrangers à condamner les appels lancés à autorités de ce pays. Le texte du document avec traduction en espagnol a été remis à Delcy Rodriguez, qui a assuré que la Russie continuerait d’aider les autorités vénézuéliennes à résoudre leurs problèmes sociaux et économiques, notamment en apportant une aide humanitaire légitime. coopération économique bilatérale. “Lors de la prochaine réunion de la Commission intergouvernementale de haut niveau russo-vénézuélienne, prévue début avril Moscou doit préparer des accords concrets “, a déclaré Valentina Matvienko.” Nous vous demandons d’envisager la possibilité d’inclure un aspect régional dans le programme de coopération. Cela donne de bons résultats “, a noté la Présidente du Conseil de la Fédération. Elle a suggéré d’envoyer des représentants des sept régions industrielles du Venezuela en Russie afin de mener des négociations de fond sur la mise en œuvre des projets. “Le Conseil de la Fédération est prêt à les aider et à organiser la coopération bilatérale.” Delsi Rodriguez a remercié le peuple vénézuélien pour son soutien. Elle a informé de l’évolution de la situation politique interne, des travaux en cours pour stabiliser la situation socio-économique dans le pays et s’est déclarée préoccupée par le fait que l’opposition ait systématiquement rejeté la possibilité d’un dialogue, conformément aux instructions directes de l’Occident. , dans le domaine de l’énergie, dans le domaine du commerce et des finances. «Cela contribuera à l’émergence de nouveaux mécanismes de coopération. Nous y voyons un énorme potentiel de collaboration. »Valentina Matvienko et Delsy Rodriguez ont convenu de poursuivre le dialogue.

