French News: Vladimir Poutine a rencontré des athlètes au village des Universiades d’hiver-2019

La cérémonie d’ouverture de la XXIXe Universiade mondiale d’hiver a eu lieu à Krasnoyarsk le 2 mars. Trois mille athlètes de 58 pays ont participé à la compétition. Ils participeront à 76 concours de biathlon, ski alpin, curling, ski, planche à neige, patinage artistique, patinage sur glace, style libre, hockey, patinage de vitesse (courte piste), course d’orientation (ski) et hockey.

“58 pays représentent une très large représentation, donc toute victoire à cette Universiade sera très prestigieuse”, a poursuivi le président russe. – J’espère vraiment que pour vous ce sera le début d’une carrière sportive. Vous obtiendrez des résultats brillants et des victoires éclatantes dont vous et nous tous serons fiers. Je vous souhaite du succès! “

Au cours de l’entretien, le chef de l’Etat a notamment souligné le caractère de masse sans précédent de l’Universiade d’hiver 2019, qui a débuté à Krasnoyarsk, et l’importance de développer un mouvement sportif dans les régions.