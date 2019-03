Premier Mateusz Morawiecki na Intel Extreme Masters 2019

Source: President of Poland in Polish

Intel Extreme Masters to najstarsza aktywna liga sportu elektronicznego na świecie, powstała w 2007 r. Od 2014 r. finał Mistrzostw Świata w grach komputerowych odbywa się w Katowicach, gdzie co roku przyjeżdża około 500 zawodników z czołówki światowej.

W tym roku premier spotkał się z organizatorami i uczestnikami rozgrywek finałowych turnieju, gdzie mógł obserwować i podziwiać młodych pasjonatów, ale też znakomitych producentów.

Podkreślił, że ta branża ciągnie w górę polską gospodarkę i jest impulsem do tworzenia zupełnie nowych usług oraz produktów”. Dodał, że „w tym sektorze gospodarki jesteśmy nie tylko zauważalni na mapie świata, ale jesteśmy jednymi z najlepszych.

Podsumowując premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że takie wydarzenia pokazują jak można łączyć sport z rozrywką i kulturę z gospodarką.

