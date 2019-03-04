В. Николаев: В Новочебоксарске созданы прекрасные условия для развития творческих способностей детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил награды победителям конкурса, прошедшего в рамках XXII региональной научно-практической конференции-фестивале школьников в Республике Чувашии.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики принял участие в работе XXII региональной научно-практической конференции-фестивале школьников «Наука. Творчество. Развитие». Мероприятие для учащихся 5–11 классов школ Чувашии и Республики Марий Эл прошло в г. Новочебоксарске.

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Сенатор поздравил победителей и призеров конкурса, прошедшего в рамках конференции. Вадим Николаев отметил, что это хорошая творческая площадка, нацеленная на развитие и поддержку одаренных детей, поощрение школьников, достигших заметных результатов в научно-практической деятельности.

Парламентарий высоко оценил исследовательскую деятельность юных натуралистов, которые проводят летние каникулы в полевом лагере «Школа дикой природы» в окрестностях озера Малое Лебединое в Чувашии. «Ежегодно посещая эту экспедицию, я всякий раз убеждаюсь в её уникальности. Здесь школьники обучаются основам деятельности в полевых условиях, формируют навыки проживания в природной среде. Как результат, представленные на конференции проекты и научно-исследовательские работы по биологии, экологии и географии участников «Школы дикой природы» вызывают повышенный интерес», – сказал Вадим Николаев.

Вадим Николаев в Чувашии

Сенатор отметил творческий подход педагогов Новочебоксарска к подготовке школьников к конкурсу и вручил им благодарности, а группу из числа юных исследователей пригласил на экскурсию в Москву.

В мероприятии приняли участие глава Новочебоксарска Олег Матвеев, глава городской администрации Ольга Чепрасова, депутат Госсовета Чувашии Сергей Михеев, ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров.

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