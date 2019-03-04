Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#главное04.03.2019 13:04

В НПО Энергомаш подвели итоги 2018 года

В НПО Энергомаш состоялось итоговое совещание по результатам работы предприятия в 2018 году.

В ходе уже ставшего традиционным итогового совещания были рассмотрены основные направления работы, подведены итоги, намечены планы на 2019 год. Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов в своем выступлении отметил, что в пилотируемых программах Россия по-прежнему сохраняет монополию по доставке экипажей на Международную космическую станцию. Четыре пуска РН «Союз-ФГ» в 2018 году обеспечивали в совокупности 20 двигателей АО «НПО Энергомаш» семейства РД-107/108 на первой и второй ступенях. Всего в 2018 году Россией осуществлено 22 пуска ракет-носителей (включая 3 пуска PH «Союз-СТ» из космодрома во Французской Гвиане). «24 пуска было выполнено с использованием двигателей разработки НПО Энергомаш.

Кроме того, двигатели разработки и производства НПО Энергомаш обеспечили пять пусков американских РН «Атлас» и два пуска РН «Антарес», — уточнил Игорь Арбузов. Из основных тенденций 2018 года Игорь Арбузов отметил рост числа запусков РН в США (компания SpaceX) и в Китае 31 и 39 пусков соответственно, добавив, что Россия занимает третье место -22 пуска. Помимо этого, большинство стран-космических держав, и Россия не исключение, уже работают над созданием ракеты сверхтяжелого класса для освоения Луны и окололунного пространства.

По мнению генерального директора, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность на мировом рынке надо учиться делать продукцию быстро и дешево: «создавать инструменты для проектирования РД с использованием современных технологий, проводить техническое перевооружение для быстрого и качественного производства двигателей». Ключевым в этой работе станет внедрение процессов цифровой трансформации, Индустрии 4.0, которая требует изменения самих принципов ведения бизнеса. Специалисты НПО Энергомаш должны уметь работать с цифровыми ресурсами, собирать и обрабатывать глобальные потоки данных. Сегодня на предприятии внедряется цифровая культура и сотрудники должны быть готовы ее принимать. «Американские, китайские, европейские компании уже давно существуют в этих процессах, НПО Энергомаш же пока находится на начальном этапе, у нас создана техническая база и нам необходимо догонять международных коллег, в 2019 году выйти на уровень, позволяющий контролировать ход производства, проектирования, технологически процессов, уметь их правильно оценивать и корректировать в случае необходимости» – отметил Игорь Арбузов.

Еще одна важная задача для предприятия на 2019 год – это снижение стоимости выпускаемой продукции. В 2018 году в НПО Энергомаш проводилась планомерная работа по сокращению затрат на закупку материалов, энергоресурсов, снижению накладных расходов и по многим направлениям удалось добиться успеха. В 2019 году особый акцент будет сделан на росте производительности труда. «Нам нужен рост производительности труда на 10% ежегодно, – отметил директор, и в этом году эта задача будет реализовываться». В заключении своего выступления Игорь Арбузов призвал всех работников принимать активное участие в происходящих на предприятии изменениях, выходить с инициативами, предлагать идеи, так как от каждого сегодня зависит то, насколько успешным будет завтра.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Иван Краснов в своем докладе отметил, что НПО Энергомаш по итогам 2018 года остается мировым лидером ракетного двигателестроения. «Общий объем выручки в 2018 году составил 20 млрд рублей, что на 12% выше объема выручки 2017 года». — уточнил Иван Краснов. В 2018 году реализовано мероприятий по сокращению издержек на сумму 1,4 млрд руб. Кроме того, в соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным с Правительством Московской области, сумма возврата налогов НПО Энергомаш в 2018 году составила 560 млн руб.

В 2019 году в НПО Энергомаш будут продолжены инвестиционные программы более чем на 6 млрд рублей, а также будет продолжена реализация программы по сокращению издержек и повышению эффективности. Общий портфель заказов на ближайшие три года (2019-2021 гг.) составит свыше 45 млрд руб.

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