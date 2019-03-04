Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли, где ознакомилась с инструментами дистанционного зондирования Земли в интересах решения прикладных задач лесного хозяйства.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) АО «Российские космические системы». Спикер СФ ознакомилась с инструментами дистанционного зондирования Земли в интересах решения прикладных задач лесного хозяйства Российской Федерации.

В. Матвиенко посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС

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В. Матвиенко посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС

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В. Матвиенко посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС

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В. Матвиенко посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС

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Алексей Гордеев в Научном центре оперативного мониторинга Земли РКС

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Дмитрий Рагозин в Научном центре оперативного мониторинга Земли РКС

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В. Матвиенко посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС

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В. Матвиенко посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС

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Участие в мероприятии приняли заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и генеральный директор АО «Российские космические системы» Андрей Тюлин, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия и заместитель председателя того же Комитета СФ Владимир Лебедев. ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области

Валентина Матвиенко напомнила, что Совет Федерации последовательно занимается вопросом состояния лесов в России, планомерно решает проблемы лесохозяйственной отрасли страны. В январе текущего года в верхней палате парламента было принято Постановление «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке».

Совет Федерации последовательно занимается вопросом состояния лесов в России

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием лесного хозяйства под председательством Алексея Гордеева активно работает специальная Межведомственная рабочая группа по борьбе с нелегальной заготовкой и незаконным оборотом древесины. В связи с Постановлением Совета Федерации Правительством была доработана и 18 февраля 2019 года утверждена новая редакция плана действий, направленного на противодействие незаконным рубкам лесных насаждений.

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«Наведение порядка в лесном комплексе Российской Федерации нужно начинать со статистики. Необходимо четко понимать, сколько леса вырубается, сколько перерабатывается», — сказала Валентина Матвиенко. В этой связи она отметила, что передовые технологии, в том числе космические, могут оказать значительную помощь в этой работе.

По словам Алексея Гордеева, отечественные космические системы выполняют сразу несколько функций, в том числе – охраны лесных массивов от пожаров и предотвращения незаконных вырубок.

«Будем использовать технические возможности «Роскосмоса» в борьбе с такими явлениями, а также в вопросе лесовосстановления. Это три главные прикладные задачи, которые Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Рослесхоз начнут реализовывать с помощью «Роскосмоса», — сказал Алексей Гордеев.

Дмитрий Рогозин отметил, что для решения стоящих задач необходимо рассмотреть вопрос наращивания орбитальной группировки российских космических аппаратов оптико-электронной съемки высокодетального и высокого пространственного разрешения. Он высказал предложение законодательно закрепить норму, при которой снимок со спутника, зафиксировавший нарушения лесного законодательства, будет являться доказательством при разборе дела в судебных органах.

Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость комплексного подхода к вопросу. В частности, по ее мнению, необходимо отладить систему быстрого реагирования на получаемые из космоса в реальном времени данные, одновременно устранить межведомственные барьеры в процессе оперативного взаимодействия ответственных структур, а также еще раз обратить внимание на укомплектованность специалистами по лесному хозяйству, их материальное и техническое обеспечение.

Спутниковая группировка «Роскосмоса» может обеспечить высокую эффективность системы контроля

По итогам посещения НЦ ОМЗ и осмотра комплекса и технологий дистанционного зондирования Земли Валентина Матвиенко отметила, что уже существующая у «Роскосмоса» спутниковая группировка имеет значительный потенциал.

«Технические возможности столь высоки, что это может быть самой эффективной системой контроля. Мы договорились о взаимодействии. «Роскосмос» справедливо ставит вопрос о расширении спутниковой группировки, мы в Совете Федерации это поддержим. Это открывает новые возможности».

«Мы договорились о том, что раз в полгода на заседании Совета Федерации будем заслушивать итоги реализации утвержденного Правительством Российской Федерации Плана мероприятий решению проблем в сфере борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины, совместно с Правительством будем обеспечивать законодательную базу», — сказала Валентина Матвиенко.

Она поддержала предложение об использовании снимков из космоса в суде. «Это объективные данные, которые должны учитываться при рассмотрении правонарушений», — считает Председатель СФ.

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