О. Цепкин выступил в Законодательном Собрании Челябинской области с отчетом о работе за 2018 год

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сообщил, что особое внимание в отчетный период уделял развитию малого и среднего бизнеса, моногородов, благоустройству городской среды, социальной защите инвалидов, молодежной политике и другим направлениям.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области отчитался перед Законодательным Собранием региона об основных направлениях своей работы за 2018 г.

Сенатор проинформировал об участии в пленарных заседаниях Совета Федерации, законотворчестве, деятельности в качестве члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

По словам Олега Цепкина, особое внимание в отчетный период он уделял таким направлениям, как развитие малого и среднего бизнеса, моногородов, благоустройство городской среды, социальная защита инвалидов, молодежная политика, гражданское общество, экология, бюджетная политика, финансовая грамотность граждан.

Парламентарий сообщил о реализации по его инициативе в Челябинской области проектов «Шахматный всеобуч» и «Старшее поколение». «За три года работы над проектом к обучению шахматам привлечены все муниципалитеты области, 105 общеобразовательных организаций, 193 класса, 4341 обучающийся».

Социально ориентированные НКО и негосударственные организации, благотворители и добровольцы активно участвуют в деятельности по предоставлению соцуслуг

В ходе работы по реализации проекта «Старшее поколение» на территории области в 2018 г. комплексными центрами социального обслуживания населения обеспечено развитие и внедрение новых практик предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в отдаленных районах и сельской местности, отметил сенатор.

Как подчеркнул при этом Олег Цепкин, социально ориентированные некоммерческие и негосударственные организации, благотворители и добровольцы активно участвуют в деятельности по предоставлению соцуслуг. Организованы мероприятия по повышению образовательного уровня пожилых граждан, а также направленные на укрепление здоровья граждан пожилого возраста, стимулирование занятости граждан старшего поколения.

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