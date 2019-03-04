Российская команда упрочила преимущество в медальном зачёте на зимней Универсиаде-2019

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 марта, на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске было разыграно 10 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей, упрочив лидерство в общекомандном зачёте (9-11-9). Второе место делят австрийцы и белорусы (по 2-0-0).

В понедельник «золото» в составе российской сборной завоевали лыжники Алиса Жамбалова (гонка преследования, свободный стиль, 5 км) и Иван Якимушкин (гонка преследования, свободный стиль, 10 км), биатлонисты Наталья Гербулова (индивидуальная гонка) и Никита Поршнев (индивидуальная гонка), а также Владислав Киселёв в спортивном ориентировании (спринт).

Серебряными призёрами стали лыжники Антон Тимашов (гонка преследования, свободный стиль, 10 км) и Екатерина Смирнова (гонка преследования, свободный стиль, 5 км), биатлонисты Екатерина Мошкова (индивидуальная гонка) и Эдуард Латыпов (индивидуальная гонка), Марина Вяткина в спортивном ориентировании (спринт), фристайлисты Кристина Спиридонова и Станислав Никитин (лыжная акробатика, смешанные командные соревнования).

Бронзовые медали выиграли лыжники Иван Кириллов (гонка преследования, свободный стиль, 10 км) и Яна Кирпиченко (гонка преследования, свободный стиль, 5 км), биатлонистка Елена Чиркова (индивидуальная гонка), Сергей Горланов (спортивное ориентирование, спринт), фристайлисты Любовь Никитина и Максим Буров (лыжная акробатика, смешанные командные соревнования), Екатерина Ефременкова в шорт-треке (1500 м).

XXIX Всемирная зимняя универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. В соревнованиях принимают участие около трёх тысяч спортсменов из 50 стран. Разыгрывается 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с медалями зимней Универсиады и желает новых побед в дальнейшем!

Фото: АНО «Дирекция Красноярск-2019»

Пресс-служба Минспорта России

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