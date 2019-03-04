Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в первом международном конгрессе «Редкие опухоли. Фундаментальные и клинические достижения».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в первом международном конгрессе «Редкие опухоли. Фундаментальные и клинические достижения». Мероприятие, приуроченное к Международному дню редких заболеваний, состоялось в Москве.

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В рамках тематических секций ведущие российские и международные эксперты обсуждали актуальные вопросы диагностики и лечения редких видов онкологических заболеваний.

В своем выступлении Игорь Каграманян отметил, что снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из приоритетных задач отечественного здравоохранения, которая поставлена Президентом Российской Федерации. «В ходе реализации «майского» Указа главы государства уже сейчас онкологическая помощь в России получила значительное развитие, став одним из ключевых направлений реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение».

Сенатор подчеркнул, что в рамках Национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями в РФ до 2024 г. предусмотрено сокращение предельных сроков диагностики и начала лечения, создание дистанционных референсных центров. «При этом очень важно формирование онкологической настороженности у врачей и пациентов», — считает Игорь Каграманян.

Совет Федерации уделяет большое внимание вопросам развития онкологической службы в регионах

«Совет Федерации уделяет большое внимание вопросам развития онкологической службы в регионах. Проект Национальной онкологической программы детально обсуждался в июле 2018 года на заседании Совета по региональному здравоохранению, прошедшем под руководством Председателя СФ», — напомнил парламентарий.

Кроме того, Игорь Каграманян подчеркнул важность принятых по инициативе верхней палаты парламента изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ закрепил полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами больных пятью редкими (орфанными) заболеваниями за федеральным органом исполнительной власти.

Конгресс был проведен под эгидой Национального медицинского исследовательского центра радиологии при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук, ведущих медицинских центров страны.

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