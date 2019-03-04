Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Первом Международном женском форуме «Обнимая Арктику», прошедшем в Мурманске.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе поездки в регион приняла участие в Первом Международном женском форуме «Обнимая Арктику». Мероприятие прошло в г. Мурманске.

«Форум стал площадкой, объединившей представительниц разных поколений, профессий, стран и городов. В ходе мероприятия женщины рассказывали о своих достижениях в бизнесе, спорте и других сферах, делились опытом решения возникавших у них проблем», — отметила Татьяна Кусайко.

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Проведение форума в Мурманске является ярким продолжением начатых на втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

«Проведение форума в Мурманске является ярким продолжением начатых на втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года встреч сильных духом и выдающихся женщин, женщин­ лидеров разных национальностей и континентов, объединенных общим интересом — создание единого дискуссионного пространства для обмена опытом в различных сферах своей деятельности — бизнесе, власти, общественной активности, искусстве и науке», — отмечалось в приветственном послании.

В рамках форума состоялось пленарное заседание, посвященное роли женщины в современном мире. Были организованы тематические дискуссионные и образовательные площадки, посвященные роли женщины в развитии городов и поселков, женскому предпринимательству, работе в некоммерческом секторе, материнству и занятости, государственным мерам поддержки женщин.

На площадке Культурно-выставочного центра Русского музея состоялось заседание «круглого стола» на тему «Православная семья. Истоки нравственного воспитания».

Мероприятие завершилось церемонией награждения победительниц федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель – 2019».

В работе форума приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, КовтунМарина ВасильевнаГубернатор Мурманской области заместитель губернатора региона Инна Погребняк, депутат Государственной Думы Оксана Пушкина, представители деловых и научных кругов, сфер образования, здравоохранения, искусства и культуры, общественных движений 23 регионов Российской Федерации, а также делегаты из трех приграничных стран – Финляндии, Норвегии и Швеции.

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