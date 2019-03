French News: Association des agriculteurs pour la Journée de la protection des espèces

Source: Deutscher Bauernverband À l’occasion de la Journée internationale de la protection des espèces, Joachim Rukwied, président de l’Association des agriculteurs allemands (DBV), a souligné que la protection de la nature et de la vie sauvage devait être une tâche de la société dans laquelle l’agriculture jouerait Les agriculteurs prennent très au sérieux la conservation des espèces et de la nature et mettent en œuvre de nombreuses mesures pour promouvoir la biodiversité. À l’avenir, l’agriculture travaillera encore plus fort.

MIL OSI