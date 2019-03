French News: Comment un virus déjoue sa cellule hôte

Source: Charite – Universitatsmedizin BerlinLa structure protéique décryptée après plus de cinquante ans de recherche Structure structurelle du complexe de l’ARN polymérase bactérienne (gris clair et foncé) et de la protéine virale lambda-N (rouge). L’extrémité inférieure de Lambda-N passe dans l’ARN polymérase et relie ses deux moitiés. À l’extrémité supérieure, Lambda-N est en contact avec l’ARN (orange) et diverses protéines régulatrices (jaune, bleue et verte). Copyright: Le virus Krupp / CharitéUn virus dépend d’une cellule hôte pour sa multiplication. Mais comment un virus peut-il amener son hôte à lire non seulement les siens, mais également les informations génétiques du virus et ainsi produire des virus filles? Pendant des décennies, cette question a été explorée en prenant comme exemple le bactériophage lambda. À présent, un groupe de travail de la Charité – Universitätsmedizin Berlin a déchiffré les détails au moyen d’une microscopie cryogénique à haute résolution. Les résultats ont été publiés dans Molecular Cell * Sans virus, pas de virus: un virus est capable de se répandre dans l’environnement. Cependant, pour la propagation, il manque de la machinerie complexe avec laquelle son information génétique peut être lue et traduite en nouvelles particules virales. Pour cette raison, chaque virus a besoin d’une cellule hôte dont il utilise l’infrastructure moléculaire. Pendant des décennies, des scientifiques du monde entier ont recherché avec précision comment les virus géraient cette exploitation. En particulier, ils étudient des virus basés sur des bactéries pour leur reproduction, appelés bactériophages. Le bactériophage lambda est l’un des bactériophages les mieux étudiés, mais des recherches antérieures ont montré que le bactériophage lambda construit ses informations génétiques derrière un gène spécifique de la bactérie hôte. Le complexe moléculaire qui lit l’information génétique, appelé ARN polymérase, s’arrête normalement à la fin du gène bactérien et ignore les gènes viraux ultérieurs. Afin d’empêcher l’arrêt de l’ARN polymérase, le virus utilise une astuce: il apporte la petite protéine lambda-N, qui se fixe à l’ARN polymérase de l’hôte et l’oblige à lire également les gènes du virus. Malgré des recherches intensives, cependant, on ignorait jusqu’alors comment exactement la petite protéine permettait d’atteindre cet objectif. Une équipe de chercheurs basée à Berlin a été en mesure de déterminer la structure tridimensionnelle du complexe ARN polymérase et lambda-N en haute résolution et de clarifier ainsi les détails de “l’exploitation virale”. Dans leur étude, des scientifiques de la Charité ont collaboré avec des groupes de recherche de la Freie Universität Berlin et de l’Institut Max Planck. L’Institut Planck de génétique moléculaire coopère. Ils ont produit séparément les composants individuels du grand complexe protéique, puis les ont rassemblés et congelés le complexe dans une mince couche d’eau. En utilisant la microscopie cryogénique, les chercheurs ont pris 700 000 images du complexe protéique sous différentes directions et l’ont utilisé pour calculer sa structure tridimensionnelle. “À partir de la structure, nous pourrions conclure, par exemple, que la petite protéine virale lambda-N retient les deux moitiés de l’ARN polymérase et les empêche ainsi de s’effondrer par le signal d’arrêt situé à l’extrémité du gène bactérien”, explique l’un des chercheurs Ferdinand Krupp. Premiers auteurs de l’étude et doctorant à l’Institut de physique médicale et de biophysique de la Charité. “En conséquence, l’ARN polymérase lit également les gènes viraux suivants. Une fois que les gènes du virus sont lus, ils sont utilisés comme un plan pour la production de virus filles – et le virus a atteint son objectif “, ajoute le biophysicien. “Nos données fournissent également l’explication de nombreux résultats individuels recueillis au cours de cinq décennies de recherche. Pris ensemble, ces résultats peuvent aider à développer de nouveaux médicaments antibactériens. “Krupp F et al., Base structurelle de l’action sur le facteur anti-terminaison de la transcription tout usage. Mol Cell. 19 février 2019. doi: 10.1016 / j.molcel.2019.01.016Téléchargements

