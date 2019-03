French News: Compétition de clubs “Mouvement contre le cancer”

Source: DOSBLa compétition de clubs “Contre le cancer” a déjà eu lieu le 1er mars 2019 dans sa cinquième édition

Pour encourager davantage de gens à faire de l’exercice et à pratiquer des activités sportives de longue date, appelez la Confédération allemande des sports olympiques (DOSB) et l’Agence allemande de lutte contre le cancer avec la compétition de clubs nationale “mouvement contre le cancer”. Du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, tous les clubs peuvent concourir pour la journée d’action la plus créative et remporter de superbes prix. Après la fin de la période de compétition, les meilleurs documents d’événement soumis seront attribués par un jury indépendant. Avec un record de près de 90 inscriptions et six clubs gagnants, la dernière compétition de clubs s’est terminée. Les trois premières places ont été récompensées par un bon Sport-Thieme d’une valeur de 2 500 euros pour les clubs et de quatre à six places chacune avec deux bons d’achat d’instructeurs d’une valeur de 500 euros. “Les prix seront à nouveau remportés cette année et devraient constituer une incitation supplémentaire à atteindre un numéro d’enregistrement à trois chiffres 2019”, a déclaré le chef du département DOSB chargé des politiques de prévention et de la gestion de la santé. Misha Klaeger. “Ainsi, l’impact positif du sport et de l’exercice sur la prévention du cancer et les soins ultérieurs dans la conscience de la population continue de s’accroître.” Dans un premier temps, le formulaire d’inscription en ligne est rempli. Après inscription, les clubs participants reçoivent une “boîte à actions” contenant des Gymbags, des T-shirts, des bandes Thera et d’autres surprises, des idées d’événements et de leur mise en œuvre, ainsi que le soutien de leurs relations publiques par le DOSB. Les lauréats des dernières années sont disponibles sur sportpro health.dosb.de/projekte-und-initiativen/bewegung-gegen-krebs/! La prévention par le sport et l’exercice La pratique du sport est amusante et a un effet préventif sur de nombreuses maladies. Par exemple, l’exercice régulier peut réduire considérablement le risque de développer certains cancers. Un mode de vie sain permet d’éviter environ un tiers des quelque 500 000 nouveaux cas chaque année. L’aide allemande contre le cancer et le DOSB depuis 2014 avec le mouvement offensif “mouvement contre le cancer” sur les moyens de prévenir le cancer et de transmettre le message avec les clubs aux personnes organisées. Informations complémentaires sur l’offensive de mouvement sous www.bewegung-gegen-krebs.de (Source: DOSB)

