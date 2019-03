Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a rencontré le président d’honneur du forum de Crans-Montana, J.-P. Carteron

Konstantin Kosachev Konstantin Iosifovich, président de la commission des affaires étrangères du Conseil des affaires internationales du pouvoir exécutif du gouvernement de la République de Mari El, a rencontré le président d’honneur du Forum de Crans-Montana, Jean-Paul Carteron.

Le sénateur a noté que le forum est une plate-forme faisant autorité qui nous permet d’exprimer différents points de vue sur les processus en cours dans le monde et d’essayer de rapprocher les positions. “L’Europe et le monde ont maintenant besoin de nouvelles opportunités pour trouver des réponses aux défis que le temps lui-même pose à nous.”

Selon Konstantin Kosachev, si le monde est unipolaire, il ne sera pas stable, sûr et prospère. Les partisans du monde unipolaire, principalement axés sur l’idée de leur propre domination, a déclaré le parlementaire.

«Nous sommes convaincus que ce n’est qu’à la suite de différends que la vérité naîtra. Tous les pays intéressés par le renforcement de la paix et de la sécurité internationales devraient y participer sur un pied d’égalité “, a déclaré le sénateur. De ce point de vue, Konstantin Kosachev estime que le forum de Crans-Montana offre un potentiel de développement considérable. -Paul Carteron a souligné que cette année marque le 30e anniversaire de la création du forum, qui accorde une attention particulière aux questions liées à la Russie. “Je ne soutiens pas ce qui se passe actuellement autour de la Russie sur le terrain international”, a déclaré Jean-Paul II. Paul K artère.

Le Forum de Crans-Montana est une organisation non gouvernementale internationale. Sa tâche principale est de faciliter l’établissement de contacts directs entre les représentants du monde des affaires, le gouvernement et les personnalités politiques de divers pays. Le développement du dialogue et de la coopération entre l’Europe occidentale et les pays d’Europe centrale et orientale revêt une importance particulière.

