French News: La mise en ordre du complexe forestier de Russie doit commencer par des statistiques – V. Matvienko

La présidente du Conseil de la fédération s’est rendue au Centre scientifique pour la surveillance opérationnelle de la Terre, où elle s’est familiarisée avec les outils de télédétection de la Terre afin de résoudre des problèmes de foresterie appliqués.

La présidente du Conseil de la fédération, Valentina Matvienko Matvienko, une représentante de l’organe exécutif du gouvernement de la ville de Saint-Pétersbourg, Valentina Ivanovna, a visité le Centre scientifique russe pour la surveillance opérationnelle de la Terre (NTZ OMZ). La présidente du Conseil de la fédération s’est familiarisée avec les outils de télédétection de la Terre afin de résoudre les problèmes de foresterie appliqués à la Fédération de Russie.

Le vice-Premier ministre Alexei Gordeyev, ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement de la Fédération de Russie, Dmitry Kobylkin, PDG de Roscosmos GC Dmitry Rogozin et PDG de Russian Space Systems JSC, Andrey Tyulin, gouverneur de la région de Tver, Igor Rudenya, et président Conseil de la Fédération sur la politique agricole et alimentaire et la gestion de l’environnement Alexey Maiorov Maiorov Alexey Petrovich Représentant du pouvoir législatif (représentant) du pouvoir de l’État la République de Kalmoukie et le vice-président du Conseil de la Fédération, Vladimir Lebedev. Lebedev, Vladimir Albertovich, Valentina Matvienko, représentante de l’organe exécutif du pouvoir de la région de Nijni Novgorod, a rappelé que le Conseil de la Fédération traitait systématiquement de l’état des forêts en Russie et réglait systématiquement les problèmes de son secteur forestier. En janvier de cette année, la résolution «Renforcer le contrôle sur la transformation du bois et lutter contre sa récolte illégale» a été adoptée à la chambre haute du parlement.

Le Conseil de la Fédération traite systématiquement de l’état des forêts en Russie.

Un groupe de travail spécial interministériel sur la lutte contre la récolte illégale et le commerce illégal du bois cherche activement à résoudre les problèmes liés au développement de la foresterie sous la présidence d’Alexei Gordeev. Dans le cadre de la résolution du Conseil de la fédération, le gouvernement a finalisé et approuvé le 18 février 2019 une nouvelle version du plan d’action visant à lutter contre l’exploitation illégale des plantations forestières.

«L’établissement de l’ordre dans le complexe forestier de la Fédération de Russie doit commencer par des statistiques. Il est nécessaire de bien comprendre combien de forêts sont abattues, combien de forêts sont transformées », a déclaré Valentina Matvienko. À cet égard, elle a noté que les technologies de pointe, y compris l’espace, pouvaient apporter une aide considérable dans ce travail, selon Alexei Gordeev, que les systèmes spatiaux nationaux remplissaient plusieurs fonctions à la fois, notamment la protection des forêts contre les incendies et la prévention de l’abattage illégal. «Nous allons utiliser les capacités techniques de Roscosmos dans la lutte contre de tels phénomènes, ainsi que dans le dossier du reboisement. Ce sont les trois tâches principales que le ministère des Ressources naturelles et de l’Écologie de la Fédération de Russie et le Rosleskhoz vont commencer à mettre en œuvre avec l’aide de Roskosmos “, a déclaré Alexei Gordeev. Dmitry Rogozin a souligné que pour résoudre ces problèmes, il était nécessaire d’envisager une augmentation de la constellation orbitale du satellite russe très détaillée et haute résolution spatiale. Valentina Matvienko a proposé de fixer par voie législative la norme selon laquelle une image satellite enregistrant les violations de la législation forestière constituerait un élément de preuve dans les procès, mais elle a également attiré l’attention sur la nécessité d’une approche intégrée de la question. Selon elle, il est en particulier nécessaire de mettre au point un système de réponse rapide aux données en temps réel reçues de l’espace, tout en éliminant les obstacles interdépendants dans le processus d’interaction opérationnelle entre les structures responsables et en prêtant également attention au personnel en foresterie, à son soutien matériel et technique. .

Le groupe de satellites “Roscosmos” peut fournir un système de surveillance à haute efficacité

À la suite de la visite à la ZOM OMN et de l’inspection des technologies complexes de télédétection de la Terre, Valentina Matvienko a déclaré que la constellation de satellites existante à Roscosmos présentait un potentiel considérable: «Les capacités techniques sont si élevées que ce système de contrôle peut être le plus efficace. Nous nous sommes mis d’accord sur l’interaction. Roscosmos soulève à juste titre la question de l’extension de la constellation de satellites, nous l’appuierons au Conseil de la Fédération. Cela ouvre de nouvelles opportunités. “

“Nous sommes convenus que tous les six mois, lors d’une réunion du Conseil de la fédération, nous entendrons les résultats de la mise en œuvre du plan d’action approuvé par le gouvernement de la Fédération de Russie afin de résoudre les problèmes de lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce du bois”, a déclaré Valentina Matvienko. Elle a appuyé la proposition d’utiliser des images de l’espace devant les tribunaux. “Ce sont des données objectives qui doivent être prises en compte lors de l’examen d’infractions”, estime le président du Conseil de la fédération.

