French News: La réduction de la mortalité par cancer est l’une des priorités des soins de santé en Russie – I. Kagramanyan

Le sénateur a participé au premier congrès international «Tumeurs rares. Réalisations fondamentales et cliniques.

Igor Kagramanyan Kagramanyan Igor Nikolaevich, représentant du pouvoir exécutif du gouvernement de la région de Yaroslavl, a participé au premier congrès international sur les tumeurs rares. Réalisations fondamentales et cliniques. L’événement, consacré à la Journée internationale des maladies rares, s’est tenu à Moscou.

Dans le cadre des sections thématiques, de grands experts russes et internationaux ont abordé des questions d’actualité concernant le diagnostic et le traitement de types rares de maladies oncologiques, dont il a souligné que la réduction de la mortalité par cancer était l’une des priorités des soins de santé nationaux, fixés par le Président de la Fédération de Russie. “Au cours de la mise en œuvre du décret de mai du chef de l’Etat, l’assistance oncologique en Russie a déjà connu un développement important, devenant l’un des domaines clés pour la mise en œuvre du projet national prioritaire Santé. Le sénateur a souligné que le programme national de lutte contre le cancer en Fédération de Russie jusqu’en 2024 La réduction des délais pour le diagnostic et le début du traitement, la création de centres de référence à distance sont envisagés. «Parallèlement, la formation d’une vigilance oncologique parmi les médecins et les patients est très importante», a déclaré Igor Kagramanyan.

Le Conseil de la Fédération accorde une grande attention au développement des services oncologiques dans les régions

«Le Conseil de la Fédération accorde une grande attention au développement des services oncologiques dans les régions. Le projet de programme national d’oncologie a fait l’objet de discussions approfondies en juillet 2018 lors d’une réunion du Conseil régional de la santé, qui s’est tenue sous la direction du président du Conseil de la fédération », a rappelé le parlementaire. En outre, Igor Kagramanyan a souligné l’importance des amendements adoptés par la chambre haute du Parlement. citoyens de la Fédération de Russie “. Le document garantissait le pouvoir d’organiser la fourniture de médicaments pour les patients atteints de cinq maladies rares (orphelines) à l’autorité exécutive fédérale.Le congrès était organisé sous les auspices du Centre national de recherche en radiologie médicale, avec le soutien du ministère de la Santé et du Commerce, ainsi que du ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur de la Fédération de Russie Académie des sciences de Russie, principaux centres médicaux du pays.

