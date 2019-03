French News: La secrétaire d’État Bareiß au Conseil “Énergie”: associer la protection du climat à la réussite économique et à l’équilibre social à long terme

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

04.03.2019

Les ministres européens de l’énergie à Bruxelles ont procédé aujourd’hui à un échange de vues sur la stratégie à long terme de l’UE en matière de climat. L’Accord de Paris sur les changements climatiques oblige toutes les parties à présenter des stratégies de développement respectueuses du climat et à les communiquer aux Nations Unies d’ici à 2020. La communication de la Commission européenne à ce sujet est actuellement discutée au sein de diverses formations du Conseil, a déclaré Thomas Bareiß, secrétaire d’État du ministre fédéral des Affaires économiques et de l’Énergie, qui a déclaré: “La stratégie climatique de l’UE offre la possibilité de relever de manière ciblée les défis clés du XXIe siècle Concurrence pour positionner les technologies du futur au sommet. À long terme, nous devons concilier protection du climat, réussite économique et équilibre social. Ce n’est que si l’UE reste un site industriel compétitif que notre politique de protection du climat trouvera des imitateurs internationaux. En Allemagne, le processus d’élimination progressive de la production d’électricité au charbon sera donc accompagné d’une étroite coordination avec les partenaires européens. Le système européen d’échange de quotas de CO2 (ETS) restera un outil essentiel du marché. “Les États membres sont également parvenus à un accord sur la proposition de la Commission de l’UE visant à adapter le règlement relatif à l’étiquetage des pneumatiques à l’état de la technique. L’objectif du règlement est de promouvoir l’utilisation de pneus à faible bruit de roulement, sûrs et économes en carburant, en informant mieux les consommateurs au moyen d’un étiquetage standard. Les négociations en trilogue entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne ne devraient débuter que sous la présidence finlandaise, qui a également rendu compte de l’état d’avancement des négociations en trilogue en cours sur le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et de l’achèvement des négociations en trilogue destinées à examiner le directive gaz. Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe vise à parvenir à un accord avec le Parlement afin de garantir, dans le domaine de l’énergie, que, outre les investissements dans les infrastructures, les projets transfrontaliers d’énergie renouvelable puissent également bénéficier de ce mécanisme.

