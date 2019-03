French News: Le ministère fédéral de l’Environnement porte les subventions pour les bus électriques à près de 300 millions d’euros

Source: Ministère fédéral de l’Environnement. Conservation de la nature, construction et sécurité nucléaire. Le BMU fournit 180 millions d’euros pour l’achat d’autobus électriques dans les transports publics urbains dépassant la limite annuelle moyenne de dioxyde d’azote. D’ici 2022, environ 300 millions d’euros seront disponibles.

Le ministère fédéral de l’Environnement prévoit 180 millions d’euros supplémentaires pour l’achat d’autobus électriques dans les transports publics urbains dépassant la limite annuelle moyenne de dioxyde d’azote. D’autres fonds peuvent également aider les entreprises de transport d’autres villes. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré: “De plus en plus de villes souhaitent utiliser les bus électriques en mode de service régulier pour assurer un air pur, moins de bruit et plus de protection du climat. La réponse à notre soutien a donc été très large. Je suis ravi que nous puissions maintenant soutenir encore plus de villes dans leurs efforts en renforçant notre programme de financement. “Le financement vise à soutenir la mise sur le marché de véhicules de transport en commun sans émissions. Globalement, le ministère fédéral de l’Environnement y consacre près de 300 millions d’euros. On peut donc s’attendre à ce que le stock actuel d’autobus électriques soit au moins cinq fois supérieur. Jusqu’à présent, onze projets ont été retenus pour financement dans les villes d’Aachen, Berlin, Bochum / Gelsenkirchen, Darmstadt, Duisbourg, Hanovre, Kiel, Leipzig, Offenbach am Main, Osnabrück et Wiesbaden, à la suite de l’approbation de l’augmentation par la Commission européenne. Une nouvelle procédure de sélection pour l’allocation de fonds supplémentaires est actuellement en cours. Les esquisses de projet peuvent être soumises en ligne au promoteur de projet VDI-VDE-IT jusqu’au 30 avril 2019. Les projets qui achètent plus de cinq bus et les projets communs sont financés. Le gouvernement fédéral prend en charge jusqu’à 80% des coûts supplémentaires supportés par les bus à batterie par rapport aux bus à moteur diesel. Les coûts supplémentaires correspondant à l’achat d’autobus hybrides rechargeables, ainsi que les coûts liés à l’infrastructure de chargement et aux autres dépenses (par exemple, formation des employés, installations d’atelier), sont assumés à 40% par le gouvernement fédéral.

04.03.2019 | Communiqué de presse N ° 025/19 | trafic

Plus d’informations

MIL OSI