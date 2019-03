French News: L’équipe russe a consolidé son avantage au classement des médailles aux Universiades de l’hiver 2019

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui 4 mars, à la XXIXe Universiade mondiale d’hiver à Krasnoyarsk, 10 séries de médailles ont été jouées. Les athlètes russes ont remporté cinq médailles d’or, six d’argent et six de bronze, consolidant ainsi le leadership dans la compétition par équipe (9-11-9). La deuxième place est partagée par les Autrichiens et les Biélorusses (2-0-0).

Lundi, les skieuses Alisa Zhambalova (poursuite, style libre, 5 km) et Ivan Yakimushkin (poursuite, style libre, 10 km), les biathlètes Natalia Gerbulova (course individuelle) et Nikita Porshnev (course individuelle) ont remporté la médaille d’or de l’équipe de Russie. ), ainsi que Vladislav Kiselev en course d’orientation (sprint).

Anton Timashov (poursuite, style libre, 10 km) et Ekaterina Smirnova (poursuite, style libre, 5 km), les biathlètes Ekaterina Moshkova (course individuelle) et Edward Latypov (course individuelle), Marina Vyatkina en orientation (sprint), les freestylers Kristina Spiridonova et Stanislav Nikitin (acrobatie de ski, compétitions en équipes mixtes).

Les skieurs Ivan Kirillov (poursuite, style libre, 10 km) et Yana Kirpichenko (poursuite, style libre, 5 km), la biathlète Elena Chirkova (course individuelle), Sergey Gorlanov (course d’orientation, sprint), freestylers Lyubov Nikitina et Maxim Burov (acrobatie de ski, compétitions par équipes mixtes), Ekaterina Efremenkova en courte piste (1500 m).

La XXIXe Universiade mondiale d’hiver se tient à Krasnoyarsk du 2 au 12 mars. Environ trois mille athlètes de 50 pays participent à la compétition. A joué 76 séries de prix dans 11 sports.

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes avec les médailles de l’Universiade d’hiver et leur souhaite de nouvelles victoires à l’avenir!

Photo: ANO “Direction de Krasnoïarsk-2019”

Service de presse du ministère des Sports de Russie

MIL OSI