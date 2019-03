French News: Les connaisseurs des beaux-arts à la recherche de l’auteur

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Dans la première salle de la galerie d’exposition, nous présentons le travail effectué par les étudiants dans le cadre de cours de peinture et d’art monumental. Pendant trois semestres, Svetlana Kobysheva-Kuzmina apprend aux concepteurs à travailler avec la couleur, la composition, l’espace et le volume et leur présente des domaines tels que le cubisme, l’abstractionisme, l’avant-garde. L’un des plus difficiles pour les étudiants (selon l’enseignant, il est très soigné et discipliné) était la connaissance de la technique du tashisme – lorsque l’artiste semblait jeter des taches et des éclaboussures sur la toile.

Les étudiants en design viennent dans mes classes et disent: «Svetlana Glebovna, nous sommes bien ici, nous nous reposons ici». Il me semble que l’exposition exprime bien ce plaisir et ce bonheur. Svetlana Kobysheva-Kuzmina, professeure principale à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg

Svetlana Kobysheva-Kuzmina est décoratrice de théâtre. Diplômée du département de peinture de l’Institut universitaire de peinture, de sculpture et d’architecture de Saint-Pétersbourg, nommée d’après I. Repin en 1999. Dans la deuxième salle, Svetlana Kobysheva-Kuzmina a présenté sa propre moitié . Vous pouvez y voir des croquis graphiques de costumes de théâtre, des portraits et des paysages à l’huile et à l’acrylique, ainsi que des croquis de la peinture de l’église de la sainte Xenia de Saint-Pétersbourg, située à Sestroretsk. Cela ne ressemble pas à cette époque, mais cela vient de là: il est également plongé dans l’admiration pour la peinture, en reconnaissance du primat de la peinture, de la couleur et du mode de représentation. De plus, lorsque vous commencez à regarder attentivement ses œuvres, vous vous rendez compte qu’elles assument une énorme responsabilité et sont remplies d’amour non seulement pour la créativité, mais aussi pour ce que l’auteur dépeint », a déclaré le professeur Ivan Uralov, artiste émérite de la Russie. «C’est génial que cette salle soit apparue à l’Université, ce qui permet de toucher des domaines de créativité totalement différents de nos professeurs.» L’invité spécial de la soirée, le multi-instrumentiste argentin, interprète de musique ethnique et jazz, a soutenu l’événement pour créer une célébration de la vie et du travail le jour de l’ouverture. (Zal Juglar) Un travail important de la part des étudiants, associé à des étiquettes faites à la main et ne contenant que les noms des peintures, a transformé l’exposition en une quête «À la recherche de l’auteur». Cependant, le téléspectateur comprendra très vite que la recherche de l’auteur n’a pas de sens. L’énergie de Svetlana Kobysheva-Kuzmina ne résonne pas seulement dans ses œuvres, elle se reflète également dans les peintures de ses élèves, dont les toiles sont aussi pleines d’amour pour la vie que leur enseignante. Svetlana Kobysheva-Kuzmina est allée encore plus loin: elle propose de devenir l’auteur de chaque invité de l’exposition. Tous ceux qui veulent se sentir artistes attendent des toiles vierges, du papier coloré, des pinceaux et des peintures. L’exposition se déroulera jusqu’au 15 mars.

