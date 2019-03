French News: Les plans d’expatriation du gouvernement fédéral sont lâches et irresponsables

Source: Die Linke “Le projet d’extorquer des djihadistes avec une double nationalité est une idéation dangereuse du gouvernement fédéral. Car c’est une leçon fondamentale du fascisme nazi que personne ne soit privé de sa citoyenneté allemande pour des raisons politiques. Cela ne devrait être ébranlé en aucune circonstance », explique Ulla Jelpke, porte-parole nationale du groupe parlementaire DIE LINKE. Jelpke poursuit: “La majorité des combattants de l’Etat dotés de la double nationalité se sont radicalisés en Allemagne. Par conséquent, ils sont également jugés et punis ici. Vouloir se débarrasser de ce problème par la porte arrière de l’expatriation est lâche et irresponsable, mais il est naïf de croire qu’une telle décision ne viserait que les combattants de l’EI et d’autres djihadistes. Au contraire, il est prévisible que les Kurdes allemands qui se sont battus contre l’Etat islamique ou les partisans vivants des partis de gauche turcs soient également touchés. Pour une définition claire et contraignante de ce qu’est un terroriste, il n’y en a pas encore. Les classifications correspondantes sont établies de manière arbitraire en fonction des intérêts politiques de la politique étrangère allemande. “

