French News: Les restrictions persistantes à la liberté de la presse en Turquie sont inacceptables

Source: CDU-CSU

03/04/2019

La faction syndicale soutient le gouvernement fédéral dans son travail pour les journalistes allemands

La Turquie a refusé à trois représentants des médias allemands le renouvellement de leurs permis de travail pour 2019. La porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU sur la culture et les médias, Elisabeth Motschmann, également membre de la commission des affaires étrangères, explique:

“Le groupe parlementaire CDU / CSU appelle la Turquie à respecter la presse et la liberté des médias. Des médias forts et indépendants sont l’élément central d’une société dynamique et prospère. Le retrait arbitraire de l’accréditation des trois journalistes allemands doit être corrigé dans les meilleurs délais.

Nous nous félicitons du fait que le gouvernement fédéral s’emploie activement à résoudre le problème. La ZDF, la NDR et le «Tagesspiegel» ont une incidence sur la qualité des médias qui représentent un reportage indépendant, non partisan et factuel. Ne pas renouveler les permis de travail des correspondants, c’est donner aux médias étrangers un espace libre pour leur travail en Turquie.

Le gouvernement turc doit également être conscient du fait que les reportages gratuits et critiques de son pays profitent à la Turquie et ne lui font pas de mal. Malgré quelques progrès, environ un an après la libération de Deniz Yücel, la liberté de la presse en Turquie reste sévèrement limitée. Cela doit changer. “

