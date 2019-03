French News: L’Université d’État de Saint-Pétersbourg prépare les dirigeants au monde: un nouveau programme d’études supérieures intitulé «Le globalisme politique à l’ère de l’économie numérique»

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Vous trouverez ici des informations détaillées sur le programme, les tests d’admission et le nombre de places d’admission. L’harmonisation des relations entre tous les participants au processus politique mondial devient possible dans le cadre de réseaux reposant sur des technologies de l’information et de la communication innovantes et la numérisation de divers aspects de la société. Dans un monde de plus en plus plein de nouveaux défis, nous avons besoin de leaders orientés vers la théorie et la pratique politiques, connaissant le contexte international des processus en cours et maîtrisant les technologies numériques. Ce programme est unique au processus éducatif en Russie. Les étudiants apprendront à analyser l’impact de la mondialisation sur divers aspects de la vie humaine, à comprendre les perspectives de la gouvernance mondiale et à trouver des solutions aux problèmes du développement durable, afin d’évaluer le potentiel de la Russie dans la lutte pour le leadership mondial. L’enseignement dispensé à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg les préparera à l’interaction avec divers acteurs politiques: organes de l’État et des collectivités locales, structures internationales, mouvements sociaux et organisations non gouvernementales, ainsi que des entreprises.

La globalisation politique vise non seulement à évaluer ce qui se passe aujourd’hui, mais également à anticiper les images de demain. Il est important de souligner que le programme suppose la participation à la mise en œuvre à la fois de politologues et de spécialistes des domaines de l’économie, de la philosophie et de la psychologie politique. Des présentations, des jeux d’entreprise, des colloques, des débats politiques et des tables rondes auront lieu dans la salle de classe et la méthode des cas sera largement utilisée. Les étudiants apprendront à préparer des rapports analytiques et des opinions d’experts. De plus, la langue anglaise et son rôle dans la lingua franca de la mondialisation feront l’objet d’une attention toute particulière. »Galina Gribanova, responsable du programme

Les diplômés du programme, lorsqu’ils choisissent une carrière future, peuvent envisager diverses activités, allant de l’expert à la gestion. Ils deviendront des spécialistes des problèmes de développement mondial et régional, capables de mener des recherches indépendantes, d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions mises en œuvre par les pouvoirs publics et la direction. Les compétences acquises lors du passage de ce programme seront également revendiquées par les médias, les partis politiques, les organisations commerciales et publiques et les fondations engagées dans des activités de conseil, de conseil, de recherche et d’analyse, ainsi que dans des activités d’information dans le domaine des problèmes mondiaux et de la gestion globale. Et, bien entendu, les diplômés du programme pourront enseigner dans divers établissements d’enseignement du pays et du monde.

MIL OSI