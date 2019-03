French News: NPO Energomash a résumé les résultats de 2018

Source: Espace fédéral russe

NPO Energomash # principal 04.03.2019 13h04 NPO Energomash a résumé les résultats de 2018. NPO Energomash a tenu une réunion finale sur les résultats de la société en 2018. Au cours de la réunion finale, qui était déjà traditionnelle, les principaux domaines de travail ont été examinés, les résultats esquissés, les plans pour 2019 . Igor Arbuzov, directeur général de NPO Energomash, a déclaré dans son discours que, dans les programmes avec équipage, la Russie conserve toujours le monopole de la livraison des équipages à la Station spatiale internationale. Quatre start-up du lanceur Soyouz-FG en 2018 ont fourni un total de 20 moteurs de l’AO NPO Energomash de la famille RD-107/108 aux premier et deuxième étages. Au total, en 2018, la Russie a procédé à 22 lancements de lanceurs (dont 3 lancements du Soyouz-ST PH depuis le port spatial en Guyane française). “24 démarrages ont été réalisés avec des moteurs développés par NPO Energomash. De plus, des moteurs de développement et de production de NPO Energomash ont fourni cinq lancements du lanceur américain Atlas et deux lancements du lanceur Antares”, a précisé Igor Arbuzov. Parmi les principales tendances observées en 2018, Igor Arbuzov a noté une augmentation du nombre de lancements de lanceurs aux États-Unis (SpaceX) et en Chine, respectivement 31 et 39 lancements, ajoutant que la Russie se situait au troisième rang sur 22 lancements. En outre, la plupart des pays des puissances spatiales, et la Russie ne fait pas exception, travaillent déjà à la création d’une fusée super lourde destinée à maîtriser la Lune et l’espace proche de la Lune. Selon le PDG, pour assurer leur compétitivité sur le marché mondial, vous devez apprendre à fabriquer des produits rapidement et à moindre coût: «créer des outils pour la conception de voies de circulation utilisant des technologies modernes, afin de procéder à un rééquipement technique pour la production rapide et de haute qualité de moteurs. ” La clé de ce travail sera l’introduction des processus de transformation numérique, Industrie 4.0, qui nécessite de modifier les principes mêmes de la conduite des affaires. Les spécialistes NPO Energomash doivent être capables de travailler avec des ressources numériques, de collecter et de traiter des flux de données mondiaux. Aujourd’hui, l’entreprise introduit une culture numérique et les employés doivent être prêts à l’accepter. «Les entreprises américaines, chinoises et européennes existent depuis longtemps dans ces processus. NPO Energomash en est encore à ses débuts. Nous disposons d’une base technique et nous devons rattraper nos collègues internationaux. En 2019, nous pourrons atteindre un niveau nous permettant de contrôler la production, la conception, la technologie. processus, afin de pouvoir les évaluer et les corriger correctement, le cas échéant “, a déclaré Igor Arbuzov. Une autre tâche importante d’une entreprise pour 2019 est de réduire le coût de ses produits. En 2018, NPO Energomash a mené des travaux systématiques pour réduire les coûts d’achat de matériaux et de ressources énergétiques, ainsi que pour réduire les frais généraux, et a réussi dans de nombreux domaines. En 2019, un accent particulier sera mis sur la croissance de la productivité. “Nous avons besoin d’une croissance de la productivité du travail de 10% par an, a déclaré le directeur. Cette année, cette tâche sera mise en œuvre.” En conclusion de son discours, Igor Arbuzov a appelé tous les employés à participer activement aux changements en cours dans l’entreprise, à proposer des initiatives et à proposer des idées, car tout le monde dépendra du succès de demain. Dans son rapport, le directeur général de l’économie et des finances de demain, Ivan Krasnov a noté que NPO Energomash à la fin de 2018 reste le leader mondial du moteur de fusée. «Le chiffre d’affaires total en 2018 s’est élevé à 20 milliards de roubles, soit 12% de plus que le chiffre d’affaires de 2017». – clarifié Ivan Krasnov. En 2018, des mesures de réduction des coûts d’un montant de 1,4 milliard de roubles ont été mises en œuvre. En outre, conformément à l’accord d’investissement conclu avec le gouvernement de la région de Moscou, le montant du remboursement de NPO Energomash s’élevait à 560 millions de roubles en 2018. En 2019, NPO Energomash poursuivra ses programmes d’investissement pour plus de 6 milliards de roubles. programmes de réduction des coûts et d’efficacité. Le carnet de commandes total pour les trois prochaines années (2019-2021) s’élèvera à plus de 45 milliards de roubles.

