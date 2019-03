French News: O. Tsepkin a pris la parole à l’Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk avec un rapport sur les travaux pour 2018

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a déclaré qu’au cours de la période considérée, il avait accordé une attention particulière au développement des petites et moyennes entreprises, des villes monoindustrielles, à l’amélioration de l’environnement urbain, à la protection sociale des personnes handicapées, à la politique de la jeunesse et à d’autres domaines.

Membre du Comité de la législation constitutionnelle et des bâtiments de l’État du Conseil de la Fédération, représentant de l’autorité publique législative (représentante) de la région de Tcheliabinsk, a fait rapport à l’Assemblée législative de la région sur ses principaux domaines d’activité en 2018. informé de la participation aux réunions plénières du Conseil de la fédération, du processus législatif et des activités En tant que membre du Comité de la législation constitutionnelle et de la construction de l’Etat du Conseil de la fédération, il a accordé une attention toute particulière à des domaines tels que le développement des petites et moyennes entreprises, les villes mono-industrielles, l’amélioration de l’environnement urbain, la protection sociale des personnes handicapées, la politique de la jeunesse , écologie, politique budgétaire, connaissances financières des citoyens. Le parlementaire a rendu compte de la mise en œuvre des projets «Échecs pour l’éducation» et «Senior genoux “. “En trois ans de travail sur le projet, toutes les municipalités de la région, 105 organisations d’enseignement général, 193 classes, 4341 étudiants ont été impliqués dans l’enseignement des échecs.”

Des ONG et des organisations non gouvernementales à vocation sociale, des philanthropes et des volontaires participent activement à la fourniture de services sociaux

Au cours des travaux sur la mise en œuvre du projet «The Older Generation» dans la région en 2018, des centres intégrés de services sociaux ont été fournis pour le développement et la mise en œuvre de nouveaux services sociaux destinés aux citoyens des zones isolées et des zones rurales, a souligné le sénateur , des organisations à but non lucratif et non gouvernementales à vocation sociale, des philanthropes et des volontaires participent activement à la fourniture de services sociaux. Des mesures ont été mises en place pour améliorer le niveau d’instruction des seniors, ainsi que pour améliorer la santé des seniors et stimuler l’emploi des seniors.

