French News: Perspectives hebdomadaires: l’espoir est le moteur des cours

Source: Boerse Frankfurt4. Mars 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Une autre semaine de hausse des prix sur le marché boursier allemand est derrière nous. Pour la première fois en près de quatre mois, le DAX a clôturé un peu plus de 11 600 points vendredi, en hausse de près de 10% par rapport au début du mois de janvier. En contrepartie, les obligations ont subi des baisses de prix. La baisse de l’aversion pour le risque a également ajouté au prix de l’or, qui est passé de 1 326 $ à 1 295 $ l’once. Optimisation à court terme L’optimisme en début de semaine – avec le lancement du DAX à 11 646 points – est lié aux signaux de détente concernant la question en cours des différends tarifaires entre la Chine et les États-Unis. Selon les médias, l’avancement des négociations remet un accord à la fin du mois dans le domaine du possible. Dans le cadre d’une visite du dirigeant chinois en Floride, la signature d’accords commerciaux ambitieux n’est pas exclue. Le soulagement après un improbable désordre du Brexit joue un rôle important, comme le veut Cyrus de la Rubia de la Banque commerciale de Hambourg. Le 14 mars, la Chambre des communes du Royaume-Uni voterait en faveur de la prolongation des négociations si le traité sur le Brexit négocié était précédemment rejeté par le Parlement, comme prévu. En outre, des données économiques américaines meilleures que prévu ainsi qu’un indice des directeurs d’achats chinois, qui est en train de revenir à la barre d’expansion convaincante de 50. Toujours pas clair Un revirement, les bénéfices des actions vont dans l’opinion de Chris-Oliver Schickentanz mais pas encore. En ce qui concerne les activités des investisseurs institutionnels, l’analyste de la Commerzbank réalise des ventes stables depuis le début de l’année. Avec les entrées les plus importantes en 23 semaines, les investisseurs ont eu tendance à puiser dans les actifs américains ces derniers jours alors que les sorties des fonds européens se poursuivent. Selon Robert Halver de la Baader Bank, les sociétés européennes générant des dividendes considérablesLe soutien potentiel aux actions locales générera la saison des dividendes à compter du mois d’avril. Il est prévu que 23 sociétés du DAX augmenteront leurs dividendes et établiront un nouveau record de 38 milliards d’euros. Le rendement du dividende du DAX est tout juste inférieur à 3,6%, celui de l’Euro Stoxx 50 à un peu moins de 4% et de certains secteurs, ainsi qu’un indice de dividendes en euros purs de plus de 5%. Les actions individuelles allemandes peuvent même atteindre 6%. Gros plan sur la politique monétaireLa réunion des membres du conseil des gouverneurs de la BCE de jeudi devrait être alimentée par des mesures supplémentaires de politique monétaire. Ulf Krauss ne s’attend pas encore à des décisions concrètes concernant la fourniture de liquidités à long terme aux banques, appelées «TLTRO». “Déjà lors de la dernière réunion, cependant, il avait été décidé que l’analyse technique serait poussée à une mise en œuvre rapide dans les coulisses”, se souvient l’analyste de Helaba. Des conditions plus courtes et un taux d’intérêt variable pourraient compenser la baisse des prêts dans la zone euro. En outre, une injection de liquidités laisserait plus de marge de manœuvre pour ajuster le taux de dépôt négatif. Les intérêts punitifs ont coûté des milliards aux banques et ont désavantagé les sociétés financières dans la concurrence internationale. Evénements commerciaux et économiques importants Mardi, 5 mars après 22h00. Allemagne: Publication des ajustements d’indice le 18 mars, jeudi 7 mars à 13 h 45. Zone euro: réunion de la BCE14: 30. Rapport sur l’emploi aux États-Unis pour février. Au cours des six derniers mois, plus de 230 000 emplois par mois ont été créés en moyenne. Selon DekaBank, le mois de février ne sera probablement pas en mesure d’égaler cette valeur moyenne élevée. Les premiers indicateurs indiquaient un léger affaiblissement. L’impasse dans laquelle se trouvaient les autorités avait faussé le taux de chômage pour janvier de 0,2%, qui a été révisé à la baisse en février. par: Iris Merker le 04 mars 2019, © Deutsche Börse AG

