French News: Premier ministre Mateusz Morawiecki: Merci d’être les promoteurs de l’idée de servir la patrie

Vos médailles ont deux bons côtés: vos victoires individuelles et votre victoire par équipe – a déclaré Mateusz Morawiecki. Comme beaucoup d’entre vous l’ont dit, c’est aussi un soldat, merci d’avoir défendu l’idée de servir la patrie dans divers domaines. C’est une grande fierté, un grand sentiment de satisfaction, toujours lorsque vous vous tenez debout sur le podium lorsque le drapeau blanc et rouge se lève et que nous entendons cela. La plus belle mélodie de tous les Polonais – Mazurek Dąbrowski, c’est un grand sentiment de fierté et une grande fierté – a déclaré le ministre du Sport et du Tourisme, Witold Bańka. Le gouvernement a remercié et félicité les sportifs au nom de tous les supporters et a remis la médaille du 100e anniversaire de l’indépendance Diplômes de l’équipe nationale d’athlètes Marcin Lewandowski a souligné que la réussite d’aujourd’hui est le meilleur exemple des changements positifs survenus dans le sport polonais. La construction de nouvelles installations et les programmes de bourses d’études des plus grandes sociétés du Trésor public vont dans la bonne direction. Les Championnats d’Europe à Glasgow sont: Ewa Swoboda à 60 m , M Il a tiré sur Haratyk au lancer du poids, le sauteur Paweł Wojciechowski, Marcin Lewandowski au 1500 m et le relais féminin 4×400 m, composés de: Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik et Justyna Świety-Ersetic. Les médailles d’argent ont été remportées par le sauteur Piotr Lisek et Sofia Ennaoui au 1500 m et le cycliste Mateusz Rudyk est devenu le premier médaillé polonais aux Championnats du monde de sprint.

