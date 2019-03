French News: Stratégie agricole contre l’extinction des espèces

Source: NABU – Naturschutzbund DeutschlandDeptes à la stratégie agricole du gouvernement fédéral

Ces dernières années, nous avons observé le déclin de la biodiversité. Surtout dans le paysage agricole, la perte d’herbes arables est dramatique et passe généralement inaperçue.

Tracteur – Photo: Helge May

Au cours des dernières années, de plus en plus de rapports font état de la diminution de la biodiversité, en particulier dans le paysage agricole. La perte d’herbes des terres agricoles est dramatique et passe généralement inaperçue. Soudain, les bleuets et les coquelicots manquent dans les champs. Un tiers des herbes sauvages des champs typiques est en péril, ce qui entraîne une perte de 71% de l’espèce. Cela semble encore pire pour les populations. La densité de population à l’intérieur du champ a diminué jusqu’à 95% – il n’y a souvent que cinq ou sept espèces dans la région, et ce sont des généralistes qui deviennent souvent des mauvaises herbes problématiques. La cascade disparaît ainsi des animaux dépendants de la plante, tels que les insectes, qui souvent n’utilisent qu’un seul genre de plante, puis les amphibiens, les oiseaux et les mammifères. En particulier avec les oiseaux de terrain, la perte devient claire et audible. Le Skylark, oiseau de l’année 1998 et 2019, a connu une perte de population de plus de 25% au cours des 15 dernières années. La perdrix semble encore pire, ses stocks ayant diminué de 94% au cours des 15 dernières années. L’Organisation mondiale pour la nature (UICN) estime que la perte de biodiversité est l’une des plus grandes menaces de notre époque.

Utilisation de pesticides dans l’agriculture – Photo: Shutterstock / Leonid Eremeychuk

Les variétés de plantes cultivées utilisées aujourd’hui ont généralement un potentiel de rendement élevé avec une fertilisation appropriée et sont donc souvent utilisées par les agriculteurs. Mais ils sont souvent sensibles et une fertilisation intensive implique l’utilisation d’autres moyens de production. La fertilisation accélère la croissance des plantes et des mauvaises herbes, ce qui entraîne l’utilisation d’herbicides (herbes et remèdes à base d’herbes). La population dense augmente en même temps la sensibilité aux champignons et aux ravageurs, ce qui entraîne une utilisation accrue des insecticides (insectifuge) et des fongicides (antifongiques). Une fertilisation intense provoque également le déplacement de plantes spécialisées dans les sites pauvres en nutriments, par des généralistes concurrents ou des plantes aimant bien les nutriments telles que les herbes et les orties.Les insecticides modernes, tels que les néonicotinoïdes, sont extrêmement mortels mais également lents, par exemple. à la suite de leur action sur le système nerveux affecter l’orientation des animaux. Chaque insecticide tue des organismes dits non ciblés, tels que les coléoptères, en raison de son action biologique générale. Alors que le DDT, dont l’utilisation a rendu plus fragiles les coquilles d’œufs, a entraîné une toxicité relativement faible pour les abeilles, la toxicité des néonicotinoïdes par gramme de principe actif est 8 000 fois plus élevée. Au fil des ans, les insecticides sont devenus de plus en plus toxiques Nos revendications Le gouvernement fédéral doit faire face aux développements alarmants de l’agriculture avec un ensemble de mesures, y compris une stratégie agricole ambitieuse et un amendement à la politique agricole commune de l’UE. Sans la modification de la politique agricole commune, il est hautement improbable que, dans le contexte politique actuel, les ressources supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie nationale ambitieuse soient mobilisées. À faire: les principes directeurs des terres agricoles ne devraient pas avoir d’impact négatif durable sur les terres voisines. sont traités comme des sites de production mais aussi comme des agro-écosystèmes avec des fonctions de protection importantes (sols, eaux souterraines, biodiversité) Il ne doit donc pas y avoir de détérioration de ces biens protégés socialement importants: les denrées alimentaires doivent être produites de manière durable, respectueuse de l’environnement et du climat.

Bande de terrain colorée – NABU / Klemens Karkow

La stratégie arable doit avoir pour objectif de promouvoir la biodiversité dans le paysage agricole. Dix pour cent de la superficie agricole doit être disponible pour des mesures non productives telles que les jachères ou les bandes de fleurs. En outre, il doit y avoir davantage de structures telles que des haies, des bosquets, des champs et des étangs qui relient les habitats. Les rotations culturales doivent à nouveau être diversifiées, cela contribue à une plus grande diversité du paysage agricole, mais aussi à la protection des sols et au développement de l’humus. Pour protéger les animaux et les plantes, les pesticides doivent être réduits au minimum et les excédents d’engrais doivent enfin être supprimés. Pour ce faire, des fonds doivent être dégagés pour la recherche sur de nouvelles méthodes compatibles avec l’environnement et respectueuses des sols. En outre, il faut investir dans la formation et la prestation de conseils indépendants aux agriculteurs sur la conservation des sols et de la biodiversité: avec ces mesures et une restructuration des subventions agricoles européennes, il est possible d’arrêter la perte d’espèces.

