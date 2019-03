French News: Sur les ailes tendres au printemps

Source: NABU – Association pour la conservation de l’Allemagne, surveillance et reportage à Naturgucker

Quelle est la nature de la destruction des insectes et comment l’hiver affecte-t-il les stocks? Sur la base d’espèces de papillons facilement reconnaissables telles que Admiral, Aurorafalter et Kleiner Fuchs, le NABU-Naturgucker-Monitoring “Frühhe Falter” collecte des données à ce sujet.

Papillons au citron – Photo: Helge May

Petit renard sur le saule – Photo: Gerhard Kleinschrod / www.naturgucker.de

Amiral – Photo: Helge May

En mars, le printemps arrive lentement et les premières fleurs apparaissent dans le paysage. Avec la hausse des températures, on peut également observer les premiers insectes. Parmi les plus remarquables, citons les papillons, parmi lesquels cinq espèces font l’objet du moniteur d’apparence naturelle NABU «Early moths». Des mots-clés tels que le changement climatique ou le déclin des insectes sont initialement abstraits. Cependant, sur la base des données d’observation obtenues sur plusieurs années, on peut observer à l’avenir des tendances qui fournissent des informations sur le développement de nos populations de papillons indigènes et sur l’aspect temporel des animaux.

Le début de l’année des insectes 2019L’hiver de 2018/19 était plutôt normal, il faisait en moyenne un peu trop chaud. À la mi-février, même un temps très doux s’est installé. Il n’est donc pas étonnant que non seulement les moustiques d’hiver soient présents pratiquement partout. Il est frappant de constater que, dans le sud de l’Allemagne, on découvre de plus en plus de paillettes dans les quartiers d’hiver. Au début du champ, il y avait occasionnellement des abeilles bleues du bois, bien sûr Hainschwebfliegen – leur deuxième nom “Winter Float” n’est pas une coïncidence – et sur des troncs de tilleul prenant le soleil de Feuerwanzen. Le pin américain ou cône de pin, star des médias de l’automne 2018, s’est aventuré à l’ouest le long du Rhin et dans la région de Hanovre, sous les papillons, de temps en temps, le long du Rhin, où l’on a aperçu Admiral, Kleiner et Großer Fuchs. Augmente les yeux tourbeux. La plus commune était la teigne du citron, surtout sur le Rhin et la Ruhr, depuis le milieu du mois de février, presque dans tout le pays.

C’est là qu’intervient la surveillance. Tout le monde peut participer en signalant les observations des cinq espèces cibles et, bien entendu, d’autres espèces. L’accent est mis principalement sur la présence de l’amiral, du soufre, de l’aurore, du petit renard et du manteau de deuil aux mois de mars, avril et mai. Pour signaler les observations, il y a le portail du projet. Cliquez sur l’icône des jumelles vertes pour ouvrir un formulaire illustré.

Aurore faucon sur herbe de meadowfoam – Photo: Frank Derer

Manteau de deuil – Photo: NABU / Willi Mayer

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance pour ces messages simples. Si, en revanche, vous souhaitez utiliser l’ensemble des fonctions de l’observateur naturel de NABU et, par exemple, souhaitez télécharger des images supplémentaires pour ses observations, vous devez vous enregistrer. L’inscription gratuite peut être effectuée en quelques étapes sur la page de surveillance.

