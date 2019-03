French News: T. Kusayko: Forum «Embracing the Arctic» – un événement brillant qui a rassemblé des représentants de différentes générations et professions

Source: Russie – Conseil de la fédération

La sénatrice a participé au premier forum international des femmes «Embracing the Arctic», à Mourmansk.

Tatyana Kusayko Kusayko Tatiana Alekseevna, représentante de l’organe gouvernemental législatif (représentant) de la région de Mourmansk, a participé au premier Forum international des femmes «Embrassement de l’Arctique». L’événement a eu lieu à Mourmansk. «Le forum est devenu une plate-forme réunissant des représentants de différentes générations, professions, pays et villes. Au cours de l’événement, les femmes ont parlé de leurs réalisations dans les domaines des affaires, du sport et d’autres domaines, et ont partagé leurs expériences pour résoudre leurs problèmes », a déclaré Tatyana Kusayko.

Le sénateur a lu aux participants du forum un message de bienvenue du président du Comité de la politique sociale du Conseil de la Fédération, Valery Ryazan. Ryazan Valery Vladimirovich, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la région de Koursk

Le forum de Mourmansk est une continuation brillante de ceux qui ont été lancés lors du deuxième Forum des femmes eurasiennes à Saint-Pétersbourg.

«Le forum de Mourmansk est une continuation brillante des réunions d’esprit fort et de femmes remarquables, dirigeantes de nationalités et de continents différents, unis par un intérêt commun, ont débuté lors du deuxième Forum des femmes eurasiennes à Saint-Pétersbourg en septembre 2018 – créant un espace de discussion commun pour l’échange d’expériences dans divers domaines. de leurs activités – affaires, gouvernement, activité sociale, arts et sciences “, – a été noté dans le message de bienvenue. Une session plénière s’est tenue dans le cadre du forum, consacré aux Noé, le rôle des femmes dans le monde moderne. Des discussions thématiques et des plateformes éducatives ont été organisées sur le rôle des femmes dans le développement des villes, l’entreprenariat féminin, le travail dans le secteur à but non lucratif, la maternité et l’emploi, les mesures gouvernementales en faveur des femmes et une table ronde sur le sujet a été organisée sur le site du Centre de la culture et des expositions du Musée russe. «Famille orthodoxe. Les origines de l’éducation morale. »L’événement s’est achevé par la cérémonie de remise des prix aux lauréats du projet éducatif fédéral« Entrepreneur 2019 ». La Gouverneure de la région de Mourmansk, Marina Kovtun, Kovtun Marina Vasilievna, Gouverneure de la Région de Murmansk, Vice-Gouverneur de la Région, Maîtresse de l’Etat Inna Pokrebnyak, Duma State Oksana Pashki, et Gouverneur adjoint de la Région de Murmansk et universités, éducation, santé, arts et culture, mouvements sociaux dans 23 régions de la Fédération de Russie tion, ainsi que des délégués des trois pays limitrophes – la Finlande, la Norvège et la Suède.

