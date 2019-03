French News: V. Nikolaev: D’excellentes conditions ont été créées à Novocheboksarsk pour le développement des capacités créatrices des enfants

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a remis des prix aux lauréats du concours organisé dans le cadre de la XXIIe conférence-festival scientifique et pratique régionale des écoliers de la République de Tchouvache.

Représentant au Conseil de la Fédération de l’organe législatif (représentant) de l’autorité de l’État de la République Tchouvache Vadim Nikolaev Nikolaev La créativité. Développement. La manifestation pour les élèves de 5 à 11 classes des écoles de Tchouvachie et de la République de Mari El s’est tenue à Novocheboksarsk.

Le sénateur a félicité les gagnants du concours qui s’est tenu dans le cadre de la conférence. Vadim Nikolaev a souligné qu’il s’agissait d’une bonne plateforme créative visant à développer et à soutenir les enfants surdoués, en encourageant les écoliers ayant obtenu des résultats notables dans leurs activités scientifiques et pratiques. à proximité du lac Petit Cygne en Tchouvachie. «Chaque année, en visitant cette expédition, je suis convaincu de son caractère unique. Ici, les étudiants apprennent les bases de l’activité sur le terrain, forment les habiletés de la vie en milieu naturel. En conséquence, les projets et documents de recherche sur la biologie, l’écologie et la géographie des participants à «Schools of Wildlife» présentés à la conférence présentent un intérêt accru », a déclaré Vadim Nikolayev.

Vadim Nikolaev, sénateur de Tchouvachie, a souligné la créativité des enseignants de Novocheboksarsk en vue de préparer les écoliers au concours et les a remerciés et a invité un groupe de jeunes chercheurs à faire un tour de Moscou. Mikheev, recteur de l’Université d’État I.N. Chuvash Ulyanova Andrei Alexandrov.

