Premier Mateusz Morawiecki: Dziękuję, że jesteście promotorami idei służby ojczyźnie

Wasze medale mają dwie dobre strony: wasze indywidualne zwycięstwa oraz zwycięstwo drużynowe – mówił Mateusz Morawiecki. Jak dodał wielu z was jest jednocześnie żołnierzami, dziękuję za to, że jesteście promotorami idei służby ojczyźnie na różnych polach.

To wielka duma, wielkie poczucie satysfakcji, zawsze wtedy, kiedy stajecie na podium, kiedy biało-czerwona flaga wędruje ku górze i słyszymy tę najpiękniejszą melodię dla każdego Polaka – Mazurka Dąbrowskiego, to rośnie w nas wielkie poczucie dumy i to jest naprawdę wspaniałe – dodał minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

Szef rządu podziękował i pogratulował sportowcom w imieniu wszystkich kibiców po czym wręczył okolicznościowe medale 100-lecia odzyskania niepodległości i dyplomy.

Kapitan Reprezentacji Lekkoatletów Marcin Lewandowski podkreślił, że dzisiejszy sukces jest najlepszym tego przykładem pozytywnych zmian w polskim sporcie budowa nowych obiektów i programy stypendialne największych spółek Skarbu Państwa idą w dobrą stronę.

Mistrzami Europy w Glasgow zostali: Ewa Swoboda w biegu na 60 m, Michał Haratyk w pchnięciu kulą, tyczkarz Paweł Wojciechowski, Marcin Lewandowski w biegu na 1500 m oraz sztafeta kobiet 4×400 m, w składzie: Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. Srebrne medale zdobyli tyczkarz Piotr Lisek i Sofia Ennaoui w biegu na 1500 m.

Kolarz Mateusz Rudyk został pierwszym polskim medalistą mistrzostw świata w konkurencji sprintu.

