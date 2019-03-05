Антон Инюцын: «У России и Италии есть возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере газомоторного топлива»

Source: Russia Ministry of Energy

Милан (Италия), 5 марта. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в составе делегации во главе со специальным представителем Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа, Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым посетил Итальянскую Республику. В рабочей поездке также приняли участие руководители регионов-лидеров по развитию рынка газомоторного топлива в России – губернатор Ростовской области Василий Голубев и губернатор Белгородской области​ Евгений Савченко.

В ходе поездки стороны, в частности, обсудили опыт развития проектов в области расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, а также дальнейшие планы по развитию рынка ГМТ.

«В нашей стране мы реализуем программу развития рынка ГМТ. Она включает многие виды транспорта – автомобильный, водный, железнодорожный , а также расширение заправочной инфраструктуры. К 2030 году мы планируем ввести дополнительно 1,5 тыс. АГНКС, построить 200 КриоАЗС на транспортных коридорах, около 50 малотоннажных заводов СПГ. Общее количество техники на природном газе должно увеличиться в 7 раз, до 750 тыс. единиц», – сообщил Антон Инюцын.

По словам заместителя Министра, к 2030 году объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в России вырастет до 10,6 млрд​ куб.​ метров, в т.ч. СПГ -​ до 5,2 млрд. куб. метров. Кроме этого, общий объем инвестиций в инфраструктуру для ГМТ-транспорта до 2030 года может составить более 25 млрд. евро.

В рамках обсуждений также было отмечено, что у России и Италии есть необходимый опыт и объективные возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере газомоторного топлива как на уровне бизнеса, так и между государственными структурами.

«Мы можем развивать сотрудничество в рамках обмена опытом в сфере реализации государственной и региональной политики развития внутренних рынков газомоторного топлива. В части бизнеса – это поставки и локализация производства оборудования для рынка природного газа», – пояснил Антон Инюцын.

Кроме этого, замглавы энергетического ведомства отметил, что в сфере газомоторного топлива Россия рассматривает Италию как одного из мировых лидеров в области технологий, используемых в газозаправочной инфраструктуре, производстве автомобилей на природном газе и комплектующих для них.

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