В Краснодарском крае восстановлено электроснабжение

Source: Russia Ministry of Energy

5 марта в 16-32 на ПС 220 кВ «Кирилловская» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Юга») действием дифференциальной защиты шин отключились первая и вторая системы шин 110 кВ.

Были обесточены: ПС 110 кВ – 9; ТП – 520.

Причина: повреждение фазы «С» выключателя МВ 110 кВ (тип МКП-110, год изготовления – 1976) трансформатора Т-3 с выбросом масла и возгоранием. Дополнительно повреждены осколками: фаза «С» МВ ВЛ 110 «Тоннельная» и фазы «А» и «С» МВ 110 кВ трансформатора Т-4.

Возгорание ликвидировано персоналом подстанции, пожарные подразделения МЧС России к тушению не вызывались.

Без электроснабжения оставались: часть бытовых потребителей г. Новороссийск (около 90 500 человек); предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 94 МВт.

Температура наружного воздуха 10 град.С.

В 17-10 на ПС 220 кВ «Кирилловская» успешно опробована и включена в работу 1 СШ 110 кВ.

В 17-29 части потребителей (19 МВт) подано напряжение.

В 18-38 включены все присоединения 1 СШ 110 кВ (кроме трансформатора Т-3), всем потребителям подано напряжение.

Ситуация находилась на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

Справочно:

Филиал «Магистральные электрические сети Юга», Филиал «МЭС Юга» – обособленное подразделение ПАО «ФСК ЕЭС». Создано в 2002 г. Головной офис расположен в г. Железноводск (Ставропольский край, ЮФО).

Основные виды деятельности: передача электрической энергии (ЭЭ) по магистральным сетям; технологическое присоединение к электрическим сетям; оперативно-технологическое управление объектами электросетевого хозяйства; эксплуатация, ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие энергетического комплекса. Регионы деятельности: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область (ЮФО); Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край (СКФО).

Зона деятельности – территория 11 субъектов РФ общей площадью 440 тыс. кв. км с населением 19 млн человек.

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