В первом чтении принят законопроект о закрытом перечне территорий с регулируемыми тарифами на энергорынке

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 5 марта. – Депутаты Государственной Думы Российской Федерации в ходе Пленарного заседания приняли в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об электроэнергетике» в части ограничения перечня отдельных частей ценовых зон оптового рынка, в которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков». Документ в Государственной Думе представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко. В своём докладе замглавы энергетического ведомства отметила, что законопроект разработан Минэнерго России на основании поручения Правительства Российской Федерации и предусматривает установление ограничения на включение новых территорий в перечень субъектов Российской Федерации, территории которых Правительством Российской Федерации могут быть отнесены к отдельным частям ценовых зон, для которых устанавливаются особенности функционирования.

«В настоящий момент в список территорий ценовых зон оптового рынка, для которых устанавливаются особенности функционирования, включены Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республика, Карачаево-Черкесской Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва и Чеченской Республика», – напомнила Анастасия Бондаренко, добавив, что перечень сформирован, исходя из социально-экономического состояния субъектов. В этих регионах производители поставляют электроэнергию для потребителей по регулируемым договорам.

Заместитель Министра пояснила, что введение ограничения на расширение списка направлено на сдерживание роста межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике, которым, по сути, является возможность приобретения электрической энергии на оптовом рынке на нерыночных условиях.

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