В Приморском крае идут работы по восстановлению электроснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

5 марта в 19-36 действием токовой отсечки мгновенного действия отключилась ВЛ 110 кВ «Береговая 1 – Промысловка» (ДЗО ПАО «ДЭК» – АО «ДРСК», входит в состав группы ПАО «РусГидро») с неуспешным АПВ.Причина: разрушение ввода выключателя 110 кВ фазы «А» трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ «Промысловка» (абонентская) с возгоранием и выбросом масла в сторону первой системы шин (СШ) 110 кВ.Вызваны пожарные подразделения МЧС России.Для безопасной ликвидации возгорания отключены ВЛ 110 кВ «Промысловка – С-55» и ВЛ 110 кВ «Промысловка – 178Ф».Обесточена ПС 110 кВ «Промысловка».Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей г. Фокино (около 25 500 человек); предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 10 МВт.Температура наружного воздуха -1ºС.Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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