Source: Gazprom in Russian

Релиз

5 марта 2019, 18:10

В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоялась торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады ПАО «Газпром».

Победителей поздравили заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков и главный судья Спартакиады Владимир Тортышев.

Первое место среди взрослых команд в общекомандном зачете заняли спортсмены из ООО «Газпром трансгаз Югорск», второе — ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», третье — ООО «Газпром трансгаз Томск».

В детском первенстве победителем признана команда ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Второе место завоевали юные спортсмены из ООО «Газпром трансгаз Томск», третье — из ООО «Газпром трансгаз Югорск».

«Участники Спартакиады еще раз продемонстрировали, что в нашей компании работают сильные, энергичные, уверенные в себе люди. Подрастает перспективная молодежь. С такой командой мы решим любые задачи, стоящие перед „Газпромом“, — сказал Сергей Хомяков.

Справка

Зимние и летние Спартакиады ПАО „Газпром“ проводятся с 1996 года. Среди главных целей организации Спартакиад — популяризация здорового образа жизни, обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, сохранение спортивных традиций.

Мероприятия проходят в регионах, где присутствуют дочерние предприятия компании. Участниками Спартакиад являются работники дочерних обществ и организаций „Газпрома“, а также дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних обществ и организаций компании. К соревнованиям не допускаются члены сборных команд России, участники зональных соревнований, официальных первенств и чемпионатов РФ, первенств и чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр.

Управление информации ПАО «Газпром»

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